19 iniciativas de violencia de género que perimieron en el Congreso son agrupadas en la Ley Mirabal

Sesión de trabajo de las comisiones de Asuntos de género, de Familia y del Ministerio Público de la Cámara de Diputados y la Comisión de Género y Familia el Senado. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Diecinueve iniciativas que perimieron en el Congreso Nacional y que estaban vinculadas a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres están analizadas para convertirse en un solo proyecto denominado Ley Mirabal.

La propuesta busca rescatar las 18 piezas agrupadas en la denominada iniciativa "Déjala Ir", de octubre de 2025, además del proyecto de Ley Integral en contra de la Violencia hacia las Mujeres, sometido por el Poder Ejecutivo en 2022.

El proceso es desarrollado de manera conjunta por las comisiones de Asuntos de género, de Familia y del Ministerio Público de la Cámara de Diputados y la Comisión de Género y Familia el Senado.

Este lunes se hizo la primera sesión de trabajo, en el salón Hugo Tolentino Dipp, dónde también participó una comisión del Ministerio de la Mujer, encabezada por la ministra Gloria Reyes.

Reyes sostuvo que la propuesta ofrece una mirada actualizada, conforme a los cambios que se han producido en la legislación dominicana, entre ellos las modificaciones relacionadas con el Código Penal y el Código Procesal Penal.

"Era necesario actualizar la reforma que se depositó hace unos años desde el Poder Ejecutivo, porque evidentemente hemos tenido cambios importantes en la legislación dominicana", explicó.

La funcionaria indicó que la nueva propuesta pretende reunir los distintos componentes relacionados con la prevención, protección, persecución y sanción de la violencia contra las mujeres.

La diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara Baja, explicó que el objetivo es trabajar las diferentes propuestas de forma unificada y entregar al país una sola legislación, atendiendo a las recomendaciones de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitren).

La senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión de Género y Familia de la Cámara Alta, coincidió en que el propósito de este proyecto es elaborar una legislación que reúna las diferentes propuestas que han sido presentadas sobre la materia y establezca mecanismos integrales para enfrentar la violencia contra las mujeres.

"Creo que debemos aprovechar este momento para entregarle de una buena vez a la República Dominicana una ley completa y acabada que erradique la violencia contra las mujeres", dijo.

Revisarán casas de acogida

Aunque no explicó las observaciones específicas formuladas por el Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes adelantó que, entre los aspectos que serán examinados, figuran el funcionamiento de las casas de acogida destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.

Tras algunos de los recientes feminicidios registrados en el país, el modelo de las casas de acogida ha sido ampliamente criticado principalmente porque obliga a la víctima a abandonar su hogar y su entorno, interrumpiendo su vida familiar y laboral, en lugar de aplicar medidas que restrinjan y desplacen directamente al agresor.

Asimismo, se cuestiona la insuficiencia de plazas disponibles frente a la alta demanda de casos, así como la existencia de barreras burocráticas que ralentizan el acceso al refugio, lo que en ocasiones impide que el Estado prevenga tragedias a tiempo.

Ley llevaría el nombre de las Mirabal

El proyecto fue denominado Ley Mirabal como parte de las iniciativas vinculadas al centenario del nacimiento de Minerva Mirabal y en reconocimiento a la lucha de las hermanas Mirabal contra la violencia hacia las mujeres.

Reyes precisó que el proceso de consulta requerirá varias jornadas de trabajo debido a la complejidad de la legislación y a la necesidad de concertar posiciones entre las instituciones responsables de aplicarla.

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