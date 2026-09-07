Imposición y doble función: Abinader al frente del PRM genera críticas de la oposición

El presidente Luis Abinader en su juramentación como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 6 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La juramentación del presidente Luis Abinader como máximo dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) abre un nuevo ciclo en la organización política y genera diversos cuestionamientos entre sectores de la oposición.

En momentos en que comienzan a sentarse las bases de cara a la precampaña y la campaña electoral de 2028, dirigentes opositores cuestionan la designación del gobernante, al considerarla una imposición antidemocrática. Asimismo, sostienen que el mandatario debe concentrar sus esfuerzos en atender los principales problemas nacionales.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, cuestionó la forma en que fueron escogidas las nuevas autoridades del PRM y consideró que las decisiones adoptadas desde la cúpula debilitan la democracia interna. "Cuando las decisiones se toman por encima de la estructura partidaria, esa unidad es ficticia", puntualizó.

Sánchez también extendió sus cuestionamientos a la Fuerza del Pueblo, al considerar que en esa organización se han producido designaciones que, a su juicio, no responden a procesos competitivos dentro de sus estructuras, a diferencia de la entidad política a la que pertenece.

Desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el diputado Ramón Raposo consideró que Abinader debería concentrar sus esfuerzos en atender los problemas que afectan a la población, en lugar de asumir nuevas responsabilidades partidarias.

"Yo creo que en eso es que debe enfocarse el presidente de la República en este momento, en darle respuesta a la ciudadanía, en darle respuesta en torno a la situación de precariedad que está viviendo la sociedad dominicana", dijo.

Raposo citó entre sus preocupaciones la inseguridad ciudadana, el servicio eléctrico y las deficiencias en los servicios básicos, al tiempo que cuestionó lo que definió como una concentración de poder alrededor del partido gobernante.

Oficialismo en defensa de Abinader

Desde las filas oficialistas, los legisladores María Ortiz y Roberto Fulcar valoraron positivamente la elección de Abinader y consideraron que su liderazgo puede contribuir a preservar la unidad del PRM.

Ortiz sostuvo que el mandatario tiene ahora la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las reglas internas y mantener condiciones equilibradas entre los dirigentes que buscan sucederlo como candidato presidencial.

La legisladora también respaldó que los funcionarios con aspiraciones presidenciales abandonen sus cargos cuando inicien formalmente sus actividades proselitistas.

Fulcar afirmó que la prioridad de los dirigentes oficialistas debe ser contribuir al desempeño de la administración pública durante los dos años restantes del actual período gubernamental.

A su juicio, quienes aspiran a la candidatura presidencial tienen una responsabilidad especial en preservar la cohesión partidaria y evitar que la competencia interna afecte el desempeño del Gobierno.

Posible fractura en el oficialismo

El legislador rechazó, además, los cuestionamientos opositores sobre una posible fractura dentro del oficialismo y aseguró que el PRM permanece unido pese a las distintas aspiraciones que comienzan a desarrollarse.

"La oposición se ha estado frotando las manos, esperando que el PRM se fraccione internamente, pero se han quedado oliendo donde guisan, como dice en el campo. El PRM está monolíticamente unido", expresó.

Fulcar afirmó que los plazos para que los funcionarios con aspiraciones electorales abandonen sus posiciones deberán ajustarse a lo establecido por la legislación electoral y aseguró que Abinader no permitirá que se utilicen funciones públicas para impulsar candidaturas.

Abinader fue juramentado el domingo como presidente del PRM para el período 2026-2030, tras ser escogido el 9 de agosto mediante una plancha de consenso. Sustituye en el cargo a José Ignacio Paliza, mientras Juan Garrigó Mejía asumió la Secretaría General en lugar de Carolina Mejía.

El mandatario aseguró, al asumir la organización, que no utilizará la presidencia partidaria para imponer una candidatura ni designar a un heredero político. También planteó que el país debe permanecer por encima de los intereses particulares y partidarios.

Leer más El PRM proclamará a Luis Abinader como presidente este domingo