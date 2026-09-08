Comisión de Salud de Diputados ratifica versión del SNS sobre muertes neonatales en La Maternidad

Diputado Diómedes Roja, presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, en la sesión del 8 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados ratificó este martes la versión ofrecida por el Servicio Nacional de Salud (SNS) sobre las 17 muertes neonatales registradas en agosto en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

Luego de que sus integrantes se trasladaran al centro hospitalario para investigar las circunstancias de los fallecimientos ocurridos entre el pasado 1 y el 24 de agosto, el presidente del organismo, Diómedes Rojas, corroboró la versión de que solo tres de los fallecimientos estuvieron asociados a hallazgos microbiológicos y que los demás respondieron a otras condiciones de salud.

De acuerdo con Rojas, durante ese período se registraron 266 nacidos vivos, de los cuales 90 fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y 17 fallecieron, las mismas cifras divulgadas previamente por el SNS.

"Solamente tres de estas defunciones estuvieron asociadas a microbiología", manifestó el legislador.

El doctor explicó que en dos de los casos se aisló Klebsiella pneumoniae y en otro Serratia marcescens, mientras que en las restantes 14 defunciones no se documentó aislamiento de microorganismos bacterianos.

Causas de las muertes

El legislador detalló que entre los fallecidos había seis recién nacidos de entre 25 y 27 semanas de gestación, quienes presentaron complicaciones asociadas a la prematuridad extrema, incluidas hemorragias pulmonares e intracraneales. "Estamos hablando de recién nacidos que apenas tienen de cuatro a cinco meses de embarazo", expresó.

También señaló que tres defunciones estuvieron relacionadas con anomalías congénitas complejas, entre ellas dos casos de gastrosquisis. Otros seis fallecimientos, según explicó, estuvieron asociados a condiciones neonatales graves, como prematuridad moderada e hipertensión pulmonar.

Con estas explicaciones, la comisión legislativa acogió los mismos elementos expuestos anteriormente por el SNS, que había informado que 14 de las 17 defunciones estuvieron relacionadas principalmente con condiciones de alta complejidad neonatal y no con los microorganismos detectados.

"Las muertes neonatales que ocurrieron en el mes de agosto están claramente detalladas, qué pasó y la causa realmente de muerte de cada uno de ellos. O sea que ese es el informe que nosotros tuvimos en la maternidad", sostuvo Rojas.

Medidas de prevención

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Salud también resaltó las medidas implementadas para prevenir y controlar infecciones, entre ellas el fortalecimiento de la vigilancia microbiológica y la preparación de medicamentos en áreas especializadas para reducir riesgos de contaminación.

"Señores, tenemos una sala de perinatología neonatal en la maternidad de Altagracia que no tiene que envidiarle nada a ninguna unidad de cuidados intensivos neonatal de ninguna parte del mundo", afirmó.

Rojas agregó que la sala está "totalmente equipada con los equipos más modernos que existen en la actualidad a nivel del cuidado de los niños recién nacidos con problemas al nacer".

La nota dice que el SNS había informado previamente que las autoridades mantenían una vigilancia epidemiológica reforzada en el centro tras detectar un incremento de infecciones por microorganismos multirresistentes en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

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