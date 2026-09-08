Moral y Cívica está a un paso más cerca de volver a las aulas como asignatura obligatoria

El año escolar 2026-2027 inició oficialmente el 24 de agosto de 2026. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN )

A pocas semanas de iniciado el año escolar, el proyecto de ley que busca establecer la enseñanza obligatoria de Moral y Cívica en los centros educativos acelera su recorrido en el Congreso Nacional y ya cuenta con el respaldo de los diputados.

Este martes, la Cámara Baja aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley para la Inclusión Obligatoria de la Asignatura Educación Moral y Cívica en el Sistema Educativo Preuniversitario Dominicano.

La iniciativa busca que la asignatura forme parte integral del currículo en los centros educativos públicos y privados, además de que sea impartida en los niveles inicial, primario y secundario.

Pasa al Senado Ahora, la pieza pasa al Senado de la República para que los legisladores continúen el estudio de la iniciativa.

La propuesta para la enseñanza de Moral y Cívica establece que los contenidos serán adaptados progresivamente a las edades y necesidades de los estudiantes, con una entrada en vigencia inmediata luego de su promulgación y publicación, una vez transcurridos los plazos establecidos en el Código Civil.

Esto implica que, de aprobarse al ritmo con que pasó por la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación podría estar en la obligación de incorporar la asignatura en el corriente ciclo escolar.

El texto aprobado surgió de la fusión de dos iniciativas estudiadas por la Comisión Permanente de Educación: una presentada por los diputados Jorge Manuel Zorrilla González y Onavel Andrés Aristy Cedeño, y otra de la diputada Liz Adriana Mieses Díaz.

La comisión decidió rendir un informe favorable con modificaciones y fusionar ambas propuestas tras estudiar su contenido y el reporte elaborado por la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel).

Contenidos de la asignatura

De acuerdo con el proyecto, Educación Moral y Cívica tendrá como finalidad fomentar el respeto a la Constitución y las leyes, la formación ética y moral, el ejercicio responsable de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos.

También deberá promover la cultura de paz y la convivencia social, la identidad nacional, el respeto a los símbolos patrios, la participación democrática y el compromiso social.

Entre los contenidos que deberán abordarse figuran principios éticos y valores morales, derechos y deberes ciudadanos, conocimientos básicos de la Constitución, funcionamiento de las instituciones del Estado, cultura democrática y participación ciudadana.

La legislación dispone, además, que la enseñanza se desarrolle mediante metodologías participativas que incentiven la reflexión, el análisis crítico y la aplicación práctica de los conocimientos y valores en la vida cotidiana.

Responsabilidades del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación será responsable de diseñar, desarrollar y actualizar el programa académico de Educación Moral y Cívica. La institución también tendrá que capacitar y actualizar a los docentes encargados de impartirla, así como establecer mecanismos de evaluación y seguimiento para verificar su implementación en colegios y escuelas.

El proyecto preserva, sin embargo, la facultad técnica del Ministerio de Educación para actualizar los contenidos curriculares de la materia. Es decir, la obligatoriedad de la asignatura quedaría establecida por ley, mientras que la autoridad educativa conservaría la capacidad de modificar y actualizar sus contenidos.

Asimismo, los recursos para ejecutar la legislación provendrán de las partidas asignadas al Ministerio de Educación en el Presupuesto General del Estado. La institución también podrá establecer acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas para fortalecer la capacitación de los docentes y desarrollar materiales educativos.

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