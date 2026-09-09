Aunque legisladores de distintos partidos coinciden en que los nuevos integrantes de la Suprema deben cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes, además de contar con la capacidad e independencia necesarias para administrar justicia, no entienden que tener algún vínculo con la actividad política deba constituir, por sí solo, un impedimento para su selección.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de escoger candidatos sin vínculos políticos, el senador Alexis Victoria Yeb, sostuvo que resulta difícil excluir por completo ese tipo de relaciones.

"Vínculos políticos van a tener siempre. Lo que no puede estar es inscrito en un partido político", afirmó.

Yeb argumentó que exigir la ausencia absoluta de vínculos también llevaría a cuestionar relaciones de carácter empresarial, religioso o de otra naturaleza.

Por otro lado, el diputado Carlos De Pérez aseguró que no tiene objeciones mientras los candidatos sean personas idóneas.

"No tengo conflicto con eso, porque no es verdad que los políticos somos menos serios que los no políticos", declaró.

El diputado sostuvo que la clase política ha desempeñado un papel fundamental en la construcción institucional del país y cuestionó que una relación con ese sector sea considerada automáticamente negativa.

"Con lo que sí debemos tener cuidado es con vínculos con el narcotráfico y con las cosas que no se corresponden con la justicia, la ética y el buen vivir", advirtió.

Asimismo, De Pérez consideró que, con el peso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los órganos de decisión del Estado, es inevitable que "se imponga en la Suprema Corte y en cualquier institución"

En términos similares se expresó el senador Espíritu Santo, quien consideró que lo idóneo sería que no tuvieran vínculos políticos, aunque consideró prácticamente imposible garantizarlo.

"Debe ser lo correcto, pero es imposible, en un país donde somos políticos desde que nacemos hasta que morimos, que no haya un vínculo político en alguna de esas personas", expresó.

Los legisladores valoraron positivamente la ratificación de los magistrados y consideraron que la decisión demuestra que se tomó en cuenta la experiencia, el conocimiento y la solvencia moral de los evaluados.

Concentrados en escogencia

El presidente del Senado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ricardo de los Santos, explicó que, tras la decisión de ratificar a cinco de los siete jueces evaluados, el organismo se concentrará en completar la matrícula de la Suprema Corte.

"Ahora lo que tenemos es que trabajar para completar la Suprema Corte de Justicia con los nuevos postulantes", expresó De los Santos, quien recordó que el proceso de inscripción concluye el día 15 y que las entrevistas comenzarían en la primera semana de octubre.

Sobre el perfil de los seis nuevos jueces, recordó que el CNM es un órgano colegiado y que debe observar las disposiciones legales relativas a la composición de la alta corte.

"Tenemos la obligación de cumplir con lo que establece la Constitución y la ley, de que un 75 % sea de carrera y un 25 % sea de afuera", manifestó.

Agregó que el objetivo es seleccionar candidatos capaces de garantizar "una justicia lo más cercana, lo más transparente y lo más justa posible".