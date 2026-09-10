Legisladores coinciden en que la abstención electoral debe ocupar a la clase política

Un ciudadano introduce su boleta a la urna después de ejercer el voto. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los niveles de abstención electoral son cada vez mayores, pese a la solidez del sistema de partidos. Los análisis más recientes de este fenómeno llaman a la clase política a reconectar con la sociedad para legitimar las decisiones que se refrendan en las urnas.

A propósito de la investigación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), que refleja los niveles alarmantes en los que se posiciona el ausentismo, tanto diputados como senadores coinciden en que es un tema que debe ocupar a la clase política y a la sociedad.

En su análisis, los legisladores consideran que la abstención electoral llama a los políticos a ser más cercanos, concientizar a la población sobre la importancia del voto y reflexionar sobre la relevancia del sistema de partidos para la democracia, entre otras cuestiones.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró que los resultados de las últimas elecciones llaman a reflexionar sobre la necesidad de reducir esos niveles de ausentismo en las urnas.

"Entiendo que debe llevar a una reflexión y a analizar todos los partidos políticos para ver cómo logramos que ese nivel de abstención se pueda reducir, pero recordándole a la ciudadanía de que fruto de los partidos políticos, hoy nosotros tenemos una de las democracias más robustas del área", expresó el legislador.

Por otro lado, la senadora de Hermanas Mirabal, María Ortiz, indicó que la situación llama a los políticos a "poner el oído en el corazón de la gente".

"Eso nos invita a la clase política a seguir trabajando más cerca de la gente, de escuchar cuáles son las necesidades fundamentales y el glamour de nuestro pueblo", añadió.

En cambio, el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, insistió en que estos resultados llaman a concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del sufragio.

"Yo entiendo que hay que concientizar a la población, porque ejercer el derecho al voto, que entiendo que también es un deber, es algo que tenemos que fomentarlo, porque al final es una decisión muy importante que se da cada cuatro años, donde tienes el derecho de escoger a todas las autoridades que van a dirigir los destinos de tu país y de tu provincia", manifestó.

Diputados califican la situación como preocupante

Los diputados de La Romana, Wandy Batista y Carlos De Pérez, coincidieron en que la profundización de la abstención electoral debilita la democracia y obliga a los políticos a abordar la situación.

"Yo pienso que sí debemos preocuparnos, no solo los políticos, los ciudadanos en sentido general tienen que preocuparse por ello, porque en la medida en que los ciudadanos, la ciudadanía no se expresa, en esa misma medida pierden poder", indicó Batista.

De Pérez enfatizó la necesidad de que los políticos sean más fieles a sus promesas de campaña para mejorar la credibilidad en el sistema y afianzar el desarrollo de sus territorios.

"Tenemos que empezar a cumplir lo que prometemos. Tenemos que empezar a gestionar soluciones para la gente. Porque si la gente ve que la política solo es movilidad social para el político, no tiene motivo para ir a votar, no tiene motivo para participar", dijo.

Abstención electoral

Un estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y publicado ayer por la Junta Central Electoral (JCE), confirma que la abstención dejó de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un desafío estructural para la democracia dominicana.

Según la investigación, en los comicios generales de mayo de 2024 la abstención llegó al 45.6 %, muy por encima de los promedios históricos, que se ubicaban entre el 25 % y el 40 %.

El informe, titulado Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, se basa en una metodología mixta que combinó una encuesta a 2,535 personas —1,535 residentes en el país y 1,000 en el exterior— con entrevistas a profundidad y grupos focales realizados a 48 ciudadanos que se abstuvieron de votar en 2024, además de consultas a academia, sociedad civil, partidos políticos y organismos del Estado.