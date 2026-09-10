El Senado aprueba declarar como ecoturística a La Romana en 82 aniversario de su creación

Sesión ordinaria número 133 de Senado, realizada en La Romana, a propósito del 82 aniversario de la creación de la provincia. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

Durante su sesión de este jueves, el Senado de la República aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que declara a La Romana como provincia ecoturística.

En la plenaria, que se desarrolló por primera vez en La Romana en la historia de la Cámara Alta, a propósito del 82 aniversario de la creación de la provincia, la pieza obtuvo el voto favorable de los senadores a unanimidad.

Con 21 síes, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para que sea analizado por los legisladores.

La propuesta, presentada por el senador de esa demarcación, Edward Espíritu Santo, tiene el propósito de desarrollar modelos de turismo alternativo que permitan la eficiencia económica, la equidad social, la promoción cultural y la conservación ambiental.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-123811-pm-9734e257.jpeg Senador por La romana, Edward Espíritu Santo. (DARE COLLADO.)

Este tipo de iniciativas se caracteriza por la creación de un marco legal que permite la conformación de un consejo provincial regulador, la asignación de fondos y partidas del Presupuesto General del Estado y el otorgamiento de incentivos fiscales para atraer la inversión privada, con la intención de estimular la economía local.

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Otras leyes aprobadas

También se aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del detective privado; el proyecto de ley que crea las pasantías en el sector público para la formación laboral práctica de estudiantes técnicos y universitarios; y el proyecto de ley que declara las corridas de toros de la provincia El Seibo patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana.

La jornada incluyó la aprobación de resoluciones relacionadas con distintas obras requeridas por la provincia y reconocimientos a personalidades destacadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-123726-pm-7a3e4f8f.jpeg Presidente de Senado de la República, Ricardo de los Santos. (DARE COLLADO.)

Resoluciones aprobadas

En la sesión del Senado de este jueves, con asiento en la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura de La Romana, se aprobaron en única discusión las siguientes resoluciones:

- La resolución que reconoce la trayectoria empresarial, gastronómica y cultural de Amable Papeles en Hojas por sus aportes a la preservación de la gastronomía tradicional dominicana y a la proyección de la identidad de San Pedro de Macorís.

- La resolución que solicita al presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para que, en coordinación con el Ministerio de Deportes y Recreación, se realice la remodelación y el techado de la cancha de baloncesto del distrito municipal de Caleta, provincia La Romana.

- La resolución que solicita al presidente de la República instruir a las autoridades del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para que, en coordinación con el Ministerio de Deportes y Recreación, se realice la remodelación de la cancha de baloncesto del distrito municipal de Cumayasa, provincia La Romana.

- La resolución que solicita al presidente de la República instruir a las autoridades de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este para que reconstruyan la fase de ampliación de la red eléctrica de los sectores La Sabanita, La Lechosa, Cumajón y demás comunidades circunvecinas del municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana.

- La resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para que, en coordinación con el Ayuntamiento del municipio de La Romana, disponga el remozamiento integral del Mercado Municipal de La Romana.

- La resolución mediante la cual se solicita al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones que, en coordinación con el Ministerio de Educación, disponga la terminación de los techados en construcción de la Escuela Hicayagua, en el municipio de La Romana.

Reconocimientos

En el encuentro, el Senado también reconoció, por sus aportes a la sociedad y a La Romana, a las siguientes personas y entidades:

- Fundación MIR

- Patronato Benéfico Oriental

- Escuela de Educación Especial Padre Sebastián Cavalotto

- Arturo Morales Espinal

- Frank Micheli

- José López Larache