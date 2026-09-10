El senador Antonio Marte pide atención de las autoridades frente a la ola de apagones

El senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, durante sesión de la Cámara Alta este 10 de septiembre en La Romana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La ola de apagones que atraviesa la República Dominicana hizo que el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, llamara la atención de las autoridades sobre la problemática.

En plena sesión y con un mensaje breve pero contundente, el legislador cibaeño pidió al presidente Luis Abinader intervenir ante las constantes interrupciones del servicio eléctrico que están experimentando miles de familias en el país.

Solicitud de intervención

"Yo quisiera que el Gobierno interviniera en todas las generadoras, en las privadas y en las que son semi privadas, para que se le busque una solución a esto", expresó.

Críticas a la facturación

Marte también criticó los altos niveles que está alcanzando la facturación eléctrica, que, a su juicio, registra aumentos de hasta tres veces.

"Yo quiero llamar a mi presidente que abra los ojos con el tema de la energía eléctrica en este país, que los abra. Hay una queja demasiado grande con los recibos de la energía que se multiplican dos y tres veces", dijo.

El congresista ofreció estas declaraciones durante su participación en la primera sesión del Pleno del Senado en La Romana, que se desarrolló este jueves en el marco del 82 aniversario de la creación de la provincia.