Diputados del oficialismo y la oposición califican como preocupante el crimen

Imagen ilustrativa de un casquillo de bala en una escena de crimen. ( SHUTTERSTOCK )

Diputados del oficialismo y de la oposición expresaron preocupación por los recientes hechos de violencia y delincuencia registrados en el país y plantearon la necesidad de fortalecer las acciones preventivas de las autoridades.

Los legisladores coincidieron en que los organismos responsables de la seguridad ciudadana deben prestar atención a los crímenes que han trascendido en los últimos días, aunque mostraron diferencias sobre las causas del problema y la efectividad de las políticas aplicadas por el Gobierno.

Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, calificó de preocupante el aumento de la violencia.

"Es alarmante, es un tema multifactorial porque tiene que ver con el tema de la salud mental, el tema del consumo de drogas, de alcohol, son muchas cosas que están pasando que lamentablemente hay que tratar de frenarla para no seguir invitando a la ciudadanía dominicana", manifestó.

Pese al panorama actual, el legislador del PRM puntualizó que las autoridades exhiben cada vez mejores indicadores al respecto.

De su lado, Ramón Bueno, presidente de la Comisión Permanente de Defensa, llamó a la Policía Nacional a actuar con mayor firmeza frente a los hechos delictivos.

"En esta semana pasada hubo seis o siete o más incidentes donde murieron personas en Boca Chica y en diferentes lugares. La Policía Nacional tiene que ponerse en serio con esa situación, porque la familia y la sociedad dominicanas se están intranquilizando cada día más", sostuvo.

Oposición arremete contra cifras

Desde la oposición, el diputado Alcibíades Tavárez cuestionó las estadísticas oficiales sobre seguridad ciudadana y afirmó que los hechos de violencia que se registran en distintas localidades contrastan con las cifras presentadas por el Ministerio de Interior y Policía.

"Los hechos son más elocuentes que las palabras. La situación de violencia y de inseguridad se ha incrementado", sostuvo Tavárez, quien consideró que el problema no se limita al Gran Santo Domingo, sino que también afecta a otras provincias.

De igual forma, el opositor Carlos De Pérez, De cuestionó la política criminal del Estado y consideró que existe una dispersión entre las instituciones responsables de prevenir y perseguir los delitos.

Por otro lado, la diputada Soraya Suárez consideró, en cambio, que las respuestas a la violencia no deben concentrarse únicamente en el fortalecimiento de los organismos estatales, sino también en la formación que reciben los jóvenes dentro de sus hogares.

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