Diputados favorecen elevar Verón a municipio y Punta Cana a distrito municipal

Fotografía de archivo de una sesión en la Cámara de Diputados. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Diputados de distintos partidos respaldaron este martes elevar de categoría territorial el distrito municipal de Verón-Punta Cana, al considerar que su crecimiento poblacional, turístico y económico demanda una estructura de gobierno local más robusta.

Aunque el proyecto que procuraba elevar a municipio a Verón-Punta Cana perimió en el Congreso Nacional, los legisladores retomaron la discusión en el marco del Primer Foro Punta Cana.

En ese sentido, favorecieron que Verón sea convertido en municipio y Punta Cana alcance la categoría de distrito municipal, al considerar que estos territorios requieren una administración con mayores capacidades para asumir la planificación y responder a las demandas generadas por la expansión turística, inmobiliaria y poblacional.

Requisitos de tamaño y desarrollo

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr., consideró que otorgar una mayor capacidad de decisión al territorio contribuiría a ordenar su crecimiento y facilitaría que parte de la gestión pública se realice desde la propia demarcación.

"Las particularidades económicas, las particularidades de vivienda, las particularidades de lo que significa Punta Cana para la República Dominicana merece una gobernanza territorial cercana, pero que también pueda trabajar la marca de manera institucional de la mano con el sector privado", expresó.

A su juicio, una eventual iniciativa legislativa también debería establecer claramente los límites territoriales y definir una estructura administrativa acorde con el crecimiento experimentado por la zona.

Asimismo, la congresista Carmen Ligia Barceló, representante de Hato Mayor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó su respaldo a que la demarcación alcance una mayor categoría territorial. Sostuvo que la aspiración responde a necesidades concretas de los residentes.

"Yo creo que el deseo de los comunitarios de Verón, de La Altagracia, de elevar esta comunidad es legítimo, porque refleja una falencia que tenemos, que es el hecho de la centralización de las políticas públicas", aseveró.

La legisladora consideró que fortalecer los gobiernos locales permitiría responder con mayor rapidez a las particularidades de los territorios, especialmente en zonas que realizan aportes significativos a la actividad económica nacional.

La diputada Liz Mieses, del PRM, indicó que si la demarcación reúne las condiciones establecidas por la legislación para convertirse en municipio, favorece que se produzca el cambio de categoría territorial.

"Creo firmemente que si la ley está ahí y lo permite, pues lógicamente estoy totalmente de acuerdo", manifestó la exregidora del Distrito Nacional.

Mieses consideró que la organización territorial debe tomar en cuenta factores como la cantidad de habitantes, las dimensiones y las características de cada demarcación.

Requisitos y condiciones

El congresista Rogelio Genao Lanza, diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Vega, destacó que un municipio dispone de facultades propias para decidir sobre la planificación de su territorio, un aspecto que adquiere relevancia en una zona caracterizada por un acelerado crecimiento turístico, inmobiliario y poblacional, como Verón-Punta Cana.

Explicó que, para modificar la categoría de una demarcación, deben considerarse requisitos relacionados con la población y el desarrollo económico, además de existir voluntad política para impulsar la iniciativa.

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