El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó este martes como "delicado" el proyecto de ley que propone incluir la enseñanza obligatoria del creole en las escuelas dominicanas y afirmó que deberá evaluar la iniciativa antes de decidir si la respalda.

"Eso es un tema de los llamados temas tabúes, que tienen razón un poco los que están patrocinando este tipo de ideas, pero tienen razón también los que se oponen, porque yo pienso que en lo básico podría, en algunos aspectos, hacer falta, pero en sentido general es un problema muy serio", expresó.

A pesar del amplio rechazo generado por la propuesta, Pacheco respondió que primero debe estudiar su contenido y las implicaciones que tendría para el sistema educativo, antes de hablar al respecto.

"Yo tengo que evaluar, eso está surgiendo nuevo y es un tema bastante delicado", manifestó Pacheco.

Abinader rechaza la propuesta

Las declaraciones del legislador se producen en medio del debate generado por la propuesta presentada por el diputado Julio César Beltré, representante de Azua por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El diputado ofreció estas declaraciones en el marco del primer Foro Punta Cana, celebrado este martes 15 de septiembre en The Westin Puntacana Resort & Club.

Rechazo oficial

La iniciativa plantea incorporar de manera obligatoria la enseñanza del creole, junto con el inglés y el francés, desde el nivel primario hasta concluir el bachillerato.

El presidente Luis Abinader rechazó la propuesta y la calificó como un "despropósito". Además, aseguró que la iniciativa no fue discutida previamente con el Gobierno ni con el PRM.

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