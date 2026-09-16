Senadores rechazan que sea aprobado el proyecto de juegos de azar

Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la sesión de este miércoles 16 de septiembre. ( INSTAGRAM DEL SENADO )

Varios senadores se pronunciaron este miércoles en contra de que el proyecto de ley que regula los juegos de azar sea aprobado sin un estudio más profundo por parte de la comisión a cargo y sin ampliar las consultas con diversos sectores sociales.

El proyecto fue estudiado por la Comisión de Hacienda, que rindió un informe favorable y solicitó que la pieza fuera incluida en el orden del día.

Sin embargo, varios legisladores plantearon que la normativa debe ser analizada con mayor detenimiento antes de ser sometida a votación.

La propuesta establece distancias mínimas para las bancas deportivas y de lotería, regula el acceso de menores de edad, contempla un régimen de licencias para casinos y clasifica las infracciones y sanciones, entre otras disposiciones.

El pasado 23 de julio, durante la legislatura anterior, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley. No obstante, la iniciativa no llegó a ser conocida por el Senado en esa ocasión.

Este miércoles, el debate de los senadores se centró en la necesidad de revisar las modificaciones introducidas al proyecto en la Cámara de Diputados y las disposiciones que, a su juicio, requieren una mayor evaluación antes de su aprobación.

Victoria Yeb pide ampliar consultas

El senador Alexis Victoria Yeb manifestó que presentó un informe disidente respecto a la iniciativa.

Explicó que, aunque el proyecto había sido aprobado inicialmente, posteriormente la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que la pieza fue remitida a comisión para evaluar esos cambios.

"Quien suscribe no comparte esa decisión de informe favorable, por considerar que resulta necesario profundizar su estudio y ampliar el proceso de consulta", dijo.

El legislador sostuvo que la pieza, compuesta por 195 artículos, procura establecer un nuevo marco jurídico para los juegos de azar. Sin embargo, consideró necesario analizar con mayor profundidad las transformaciones que plantea, especialmente tras las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.

"Es oportuna una mayor participación. Es necesario que exista una opinión técnica de las instituciones públicas. Las modificaciones merecen un análisis más detenido; no basta con identificar solo los artículos", expresó.

En ese sentido, se refirió a los regímenes de licencias, los parámetros de construcción, la fiscalización, las sanciones y los juegos en línea, aspectos que, a su juicio, deben ser revisados antes de continuar con el proceso legislativo.

También cuestionó los cambios planteados en el período de vigencia de las licencias.

Ginnette Bournigal: "Que no cuenten con mi voto"

Por su parte, la senadora Ginnette Bournigal citó la conocida frase "vísteme despacio que voy de prisa" para cuestionar la rapidez con la que, según afirmó, ha sido tratado el proyecto.

"Lo que pasa es que aquí muchos tienen bancas. Si la aprueban, no cuenten con mi voto. ¿Cómo es posible que una farmacia tiene la obligación de 500 metros de distancia y a las bancas le vamos a poner 300, y vamos a bajar la licencia de 10 años?", expresó.

Bournigal sostuvo que la aprobación debe realizarse de manera correcta y exhortó a sus colegas a estudiar nuevamente la pieza.

"Por favor, que vuelva a comisión", pidió.

Taveras advierte sobre ludopatía

Mientras que el senador Antonio Taveras consideró que las modificaciones incorporadas al proyecto deben ser estudiadas antes de su aprobación.

"Los juegos de azar en cualquier país del mundo tienen lugares específicos. Casi ningún país tiene banca de apuesta en los barrios. Es un negocio que pudiera representar dinero, pero también adormece y crea falsas esperanzas en la gente", manifestó.

A juicio del senador, las personas también están expuestas a desarrollar ludopatía, por lo que consideró que el Estado dominicano debe intervenir para regular este tipo de actividades.

Proyecto sigue en el orden del día

Pese al debate generado entre los legisladores, la pieza fue incluida en el orden del día y podría ser sometida a primera lectura este miércoles.