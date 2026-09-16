Desde la Cámara de Diputados, el PLD arremete contra la facturación de las EDE

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Oscar Morel, en la sesión de la Cámara de Diputados del 16 de septiembre de 2026. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

Las denuncias por alta facturación y otras deficiencias en el servicio eléctrico volvieron a generar este miércoles cuestionamientos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) esta vez desde la Cámara de Diputados, donde parte de sus legisladores arremetió contra los problemas que afectan al sector.

Durante la sesión de este miércoles, el diputado Oscar Morel expresó su preocupación por el aumento de las reclamaciones de usuarios contra las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y solicitó la realización de una auditoría amplia que permita determinar las causas de las anomalías en la facturación y en los cambios de medidores que denuncian los usuarios a través de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom).

"El PLD ve con profunda preocupación el aumento significativo de las reclamaciones de la mayoría de los usuarios de las distribuidoras de electricidad... Deben de hacerse auditorías de manera exhaustiva a cada una de las distribuidoras, porque no se ve claramente qué es lo que las distribuidoras están haciendo al momento de medir", manifestó.

En ese sentido, el legislador advirtió que las EDE están cambiando una gran cantidad de medidores y enfatizó la necesidad de que se explique cuáles son los parámetros para la cuantificación del gasto eléctrico.

Morel agregó que, según Protecom, de enero a junio de 2026 se hicieron 52,254 reclamaciones, de las cuales casi 17,466 fueron positivas, en las que se determinó que el usuario tenía razón.

El argumento de la tolda morada coincidió con el envío a la Comisión de Energía de un proyecto de resolución que propone la interpelación de Emilio Contreras, gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), para que rinda cuentas ante la Cámara de Diputados sobre la gestión de esa empresa y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

Esta iniciativa es del diputado Charlie Mariotti Jr., quien también ha depositado dos proyectos de resolución para interpelar a los administradores de las empresas distribuidoras de electricidad Edesur y Edenorte, de los cuales el de la primera ya está en la referida comisión.

"Necesitamos que expliquen cuál es la matemática que ellos están utilizando para hacerle la factura a la gente", sostuvo el legislador al anunciar el depósito de las iniciativas el pasado uno de septiembre.

El pasado lunes, en una rueda de prensa encabezada por Rubén Bichara, el PLD exigió una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), ante las reclamaciones de usuarios por aumentos en sus facturas.

Completan comisión bicameral

La Cámara de Diputados también completó, en la sesión de este miércoles, la conformación de una comisión bicameral que tendrá a su cargo el estudio del proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional.

Los diputados son: Carlos Sánchez, como vicepresidente; Ignacio Aracena, Ángel María Sánchez, Jesús Stalin Vásquez, Ramón Bueno, Jorge Zorrilla González, Angélica Natividad Nova, Domingo de León, Franklin Martínez, José Valenzuela, Luis Alcides Báez, Sadoky Duarte, Manuel Núñez, Jesús Manuel Sánchez y Heriberto Aracena.

Por el Senado, donde fue depositada la iniciativa, fue escogido previamente como presidente el senador Franklin Morillo. La comisión está integrada, además, por Cristóbal Venerado Castillo, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Rafael Barón Duluc, Aneudis Ortiz, María Mercedes Ortiz, Aracelis Villanueva y Pedro Tineo Núñez.

Otras iniciativas

El pleno de los diputados, en la sesión de este miércoles, aprobó en primera discusión el proyecto de ley que designa con el nombre "Dr. Noel Suberví Espinosa" el tramo carretero comprendido desde la entrada del aeropuerto internacional María Montez hasta la intersección de la avenida Casandra Damirón con la calle Américo Melo Andújar, en la ciudad Santa Cruz, provincia Barahona.

También fue aprobada una resolución mediante la cual se otorga un reconocimiento póstumo a la Dra. Perfecta Bastardo Torres (Iris), por sus valiosos aportes a la salud pública, su incansable labor comunitaria y dedicación al bienestar de la población de Santo Domingo Norte.

Asimismo, fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y el referendo consultivo, iniciativa propuesta por el diputado Juan José Rojas.

Por otro lado, fue remitido a la Comisión de Familia el proyecto de ley general de adopciones de la República Dominicana, de la legisladora Olfanny Méndez.