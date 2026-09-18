El Congreso se prepara para retomar desde cero el estudio de la reforma policial

Dos agentes de la Policía Nacional mientras patrulla en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Luego de que la reforma policial perimiera en la pasada legislatura, el Congreso Nacional se prepara para retomar desde cero el estudio de los proyectos que reposan en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Las expectativas aumentan tras la conformación de la comisión bicameral que tendrá a su cargo el estudio de la reforma. Sin embargo, los legisladores deberán volver a analizar las iniciativas que se desprenden de la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025.

El presidente de la comisión, Franklin Romero, afirmó que el organismo deberá reunirse para iniciar los trabajos de análisis legislativo, al tiempo que explicó que evaluarán la posibilidad de fusionar las piezas depositadas hasta la fecha.

Actualmente, en el Poder Legislativo reposan tres proyectos para modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional, de los cuales uno se encuentra en el Senado y dos en la Cámara de Diputados.

"Tenemos que ver las modificaciones que se puedan haber hecho en la Cámara de Diputados antes de empezar y nosotros entonces tenemos que retomar", dijo el senador de la provincia Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/franklin-romero-senador-senado-de-rd-d0ca26db.jpeg Franklin Romero, senador por la provincia Duarte, en la sesión del 2 de junio de 2026. (CEDIDA POR EL SENADO)

Pese a ser uno de los proyectos presentados entre las prioridades legislativas del Gobierno, los trabajos para su conocimiento se reactivan a más de un mes de iniciada la actual legislatura.

La pieza original, luego de ser depositada a finales del año pasado, tardó siete meses en aprobarse en el Senado debido a la cantidad de artículos y observaciones que fueron analizados. Finalmente perimió en la Cámara Baja por la cercanía con el cierre del pasado ciclo legislativo.

Los proyectos de la reforma policial vigentes son:

Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional del senador Franklin Romero (reintroducido el 20 de agosto de 2026).

Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional del diputado Carlos Sánchez (depositado el 18 de agosto de 2026).

Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional del diputado Elías Wessin (sometido el 7 de septiembre de 2026).

Comisión bicameral

La comisión bicameral que estudiará la reforma policial quedó conformada de la siguiente manera:

Por el Senado, donde fue depositada la iniciativa, fue escogido como presidente el senador Franklin Romero. La comisión está integrada, además, por Cristóbal Venerado Castillo, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Rafael Barón Duluc, Aneudis Ortiz, María Mercedes Ortiz, Aracelis Villanueva y Pedro Tineo Núñez.

La Cámara de Diputados completó el pasado miércoles la designación de sus integrantes: Carlos Sánchez, como vicepresidente; Ignacio Aracena, Ángel María Sánchez, Jesús Stalin Vásquez, Ramón Bueno, Jorge Zorrilla González, Angélica Natividad Nova, Domingo de León, Franklin Martínez, José Valenzuela, Luis Alcides Báez, Sadoky Duarte, Manuel Núñez, Jesús Manuel Sánchez y Heriberto Aracena.