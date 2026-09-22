Senado aprueba en primera lectura proyecto que declara el casabe Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Senado conoce y aprueba en primera lectura proyecto que declara el casabe patrimonio cultural inmaterial. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que declara la elaboración del casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, una iniciativa propuesta por el senador Antonio Marte.

La propuesta busca reconocer y preservar una tradición alimentaria de origen ancestral vinculada a los pueblos taínos y a la identidad cultural dominicana.

El proyecto toma como referencia el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que el 4 de diciembre de 2024 incorporó a su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad los conocimientos y las prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe.

La declaratoria internacional reconoce los saberes transmitidos de generación en generación relacionados con la preparación de este alimento a base de yuca, cuya elaboración forma parte de las tradiciones culturales de República Dominicana y otros países de la región.

Reconocimiento internacional

En la ficha de la postulación ante la Unesco se destaca que el casabe, también escrito originalmente como cazabe, se elabora principalmente a partir de la variedad amarga de la yuca. Esta característica favorece su conservación natural durante un período más prolongado, aunque también puede prepararse con la variedad dulce de este tubérculo.

La declaratoria de la Unesco fue considerada por República Dominicana como un hecho histórico, al reconocer una práctica ancestral que mantiene vigentes conocimientos y técnicas tradicionales vinculados con la alimentación y la cultura.

De aprobarse de manera definitiva el

, el

contará además con un reconocimiento dentro del marco cultural nacional como

de la nación