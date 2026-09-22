La Cámara de Diputados guardó este martes un minuto de silencio en memoria de Zenaida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien murió en un hecho ocurrido en Santo Domingo Este.

La solicitud fue realizada por la diputada Fiordaliza Estévez durante la sesión.

Castillo murió tras ser atacada en la residencia que compartía con el artista, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este.

Julián Oro Duro también resultó herido en el hecho y fue trasladado a un centro de salud.

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que buscan establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y el móvil del crimen.

También recuerdan a familia fallecida en incendio en Mao

Durante la sesión, los diputados también guardaron un minuto de silencio por los cinco integrantes de una familia que murieron calcinados en un incendio ocurrido la madrugada de este martes en una vivienda del sector La Compuerta, en Mao, provincia Valverde.

La solicitud fue presentada por los diputados José Valenzuela, Ángela Rodríguez y Rubén Peñaló.

Las víctimas fueron identificadas como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34, y sus tres hijas, de 9 años, 5 años y ocho meses de nacida.

El incendio destruyó por completo la vivienda.

Los cuerpos fueron levantados por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) participan en las investigaciones para determinar las circunstancias en que se originó el fuego.