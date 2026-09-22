Congresistas divididos por familiares en nómina: "El que esté haciendo esto debe pararlo"

Legisladores en la explanada del Congreso Nacional, el 27 de febrero del 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Legisladores de distintos partidos tienen posiciones encontradas sobre la contratación de familiares de congresistas en el Congreso Nacional, una práctica que, aunque no está expresamente prohibida, genera cuestionamientos sobre su apego a las normas y la ética en la función pública.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Moisés Ortiz sostuvo que, si la contratación de familiares estuviera prohibida, el Congreso sería el primero en ponerlo en conocimiento de los legisladores.

De su lado, el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) Carlos de Pérez consideró que, al no existir una incompatibilidad legal, no se puede impedir que familiares de legisladores sean empleados del Congreso. No obstante, planteó que debe verificarse que esos empleados estén cumpliendo con sus funciones.

Una posición distinta expresó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Díaz, quien afirmó que la práctica no guarda armonía con las normas que rigen a las instituciones públicas en materia de contrataciones, por lo que recomendó a quienes incurren en ella descontinuarla.

Mientras, el diputado Eudy Maldonado de la Cruz defendió que legisladores tengan familiares empleados en la Cámara de Diputados. Al referirse al caso de su padre, el también legislador Rubén Maldonado, señaló que este lleva casi dos décadas en funciones legislativas, mientras él tiene dos años.

Ética

El diputado Gustavo Sánchez sostuvo que el tema depende de la ética de cada persona y que todo dominicano tiene derecho a desempeñar una función. Sin embargo, consideró que los legisladores deben cuidarse para evitar cuestionamientos por parte de la sociedad.

En tanto, el diputado del PRM Carlos Sánchez planteó que la ley debe aplicarse a todos y que, si las normas de Contrataciones Públicas prohíben esta práctica, los legisladores, como funcionarios públicos, deben dar el ejemplo.

"El que esté haciendo esto debe pararlo y que se hagan investigaciones", expresó Sánchez.

Las declaraciones se producen luego de que Diario Libre identificara, tras revisar las nóminas de agosto del Congreso Nacional y contrastarlas con las declaraciones juradas de patrimonio de los legisladores, a 65 familiares de 53 diputados y seis senadores trabajando en distintas áreas del Poder Legislativo. El expediente incluye a legisladores de las distintas bancadas.

Uno de cada cuatro legisladores tiene parientes en la nómina del Congreso

Los legisladores mantienen una cultura de nepotismo y discrecionalidad en la contratación del personal que se refleja en la lista de familiares directos que aparecen en las nóminas del Congreso Nacional.

Más que una ilegalidad, la costumbre representa un dilema ético ante su no prohibición expresa por una ley o resolución. Esto permite que 53 diputados y seis senadores tengan a 65 parientes nombrados ya sea en sus oficinas, en las de otros congresistas o en las propias sedes legislativas.

Diario Libre hizo una exhaustiva depuración de las nóminas de agosto pasado de ambas cámaras y las contrastó con los parentescos reportados por los propios legisladores en sus declaraciones juradas de patrimonio.

De los diputados se identificaron cuatro cónyuges, tres padres, una madre, 19 hermanos y 30 hijos, con cargos como asistentes legislativos, secretarios, choferes y mensajeros internos. De los senadores figuran cinco hermanos, dos hijos y un padre.