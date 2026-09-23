Gobierno somete al Congreso proyecto de Presupuesto 2027 por RD$2.08 billones

De izquierda a derecha, el subdirector general de Presupuesto, Iván Ramírez; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y la secretaria general legislativa, Yvonne Mota. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados recibió este miércoles el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2027, que contempla erogaciones consolidadas por 2,084,127.4 millones y una proyección de crecimiento económico real de 4.75 %.

La pieza legislativa fue entregada por el subdirector general de Presupuesto, Iván Ramírez, y recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de la secretaria general legislativa, Yvonne Mota.

La propuesta presupuestaria se sustenta en una inflación promedio estimada de 4.5 % para el próximo año y contempla ingresos por 1,620,001.4 millones de pesos, así como un techo de gasto de 1,944,738.7 millones de pesos.

El déficit financiero proyectado equivale al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el resultado primario presenta un superávit de 24,045.5 millones de pesos, equivalente al 0.3 % del PIB.

Educación, salud y protección social

El proyecto destina 364,399.5 millones a la función educación, manteniendo la asignación equivalente al 4 % del PIB y respaldando el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034.

Para el Ministerio de Salud Pública se contemplan 198,727.0 millones de pesos, con énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención y la red hospitalaria.

En tanto, la protección social, que incluye pensiones, asistencia y vivienda, contará con una asignación de 317,340.6 millones de pesos.

Según una nota informativa de la Cámara de Diputados, estas tres áreas representan cerca del 43 % del presupuesto, como parte de las políticas dirigidas a ampliar la clase media, promover el empleo formal y reducir la pobreza.

Inversión pública aumentará un 19.7 %

El gasto de capital previsto para 2027 asciende a 257,763.8 millones de pesos, lo que representa un incremento de 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026.

De ese monto, 111,609.2 millones de pesos corresponden a 1,306 proyectos de inversión pública registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Las iniciativas abarcan áreas como transporte, energía, agua, saneamiento, salud, educación, producción agrícola, cambio climático y transformación digital.

Entre las principales obras contempladas figura el Monorriel de Santiago de los Caballeros, con una asignación de 6,371.0 millones de pesos, seguido de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con 1,465.6 millones de pesos.

Asimismo, se destinan 1,565.0 millones de pesos a proyectos de resiliencia climática en infraestructura vial.

En el sector eléctrico, la propuesta incluye recursos para la Presa Montegrande, la reducción de pérdidas técnicas y el mejoramiento de las redes de media y baja tensión.

Financiamiento y sostenibilidad fiscal

El proyecto establece que el financiamiento del déficit se sustentará en emisiones de bonos globales y domésticos, así como en recursos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales.

De acuerdo con el documento, estas operaciones estarán alineadas con la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2024-2028, en el marco del objetivo gubernamental de reducir gradualmente la relación entre la deuda pública y el PIB.

La propuesta también está vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Plurianual y la iniciativa Meta RD 2036.

En ese sentido, contempla más de 500,605.3 millones de pesos asociados a objetivos estratégicos, de los cuales el 65.6 % corresponde al eje de desarrollo social.

Incorporan 503 demandas ciudadanas

La información también señala que eurante el proceso de formulación presupuestaria se realizaron 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, en las que fueron priorizadas 503 demandas ciudadanas, según informó la institución.

Estas solicitudes fueron incorporadas en la propuesta presupuestaria y están vinculadas a cuatro ámbitos: capital humano, capital físico, productividad y fortalecimiento institucional.