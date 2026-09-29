Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de incumplir congelamiento de combustibles pese a subsidios millonarios

Legisladores de la Fuerza del Pueblo al reclamar transparencia con los combustibles ( DARE COLLADO )

El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo cuestionó este martes al Gobierno por los aumentos registrados en los precios de los combustibles tras el período de congelamiento de 90 días anunciado en junio y señaló que las alzas se producen pese a que el Estado destina miles de millones de pesos en subsidios para contener el impacto de los precios internacionales.

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, José David Báez, afirmó que el Gobierno incumplió la promesa de mantener congelados los precios durante 90 días y reclamó transparencia sobre el mecanismo utilizado para determinar los precios de los combustibles.

"¿Dónde está la protección prometida por el Gobierno con esa ley de reforma anticrisis?", cuestionó Báez durante una rueda de prensa junto a otros legisladores de la organización política.

El período de congelamiento anunciado por el Gobierno comenzó el 13 de junio y concluyó en septiembre.

Incrementos tras congelamiento

Tras ese período, las gasolinas y el gasoil comenzaron a registrar aumentos. Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, la gasolina premium se comercializa a 353.10 pesos por galón, la regular a 317.50 pesos, el gasoil regular a 270.80 pesos y el gasoil óptimo 306.10 pesos.

Báez sostuvo que estos incrementos contrastan con el esfuerzo fiscal que realiza el Gobierno para amortiguar el impacto de los precios internacionales.

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, el Estado ha destinado alrededor de 35,541 millones de pesos en subsidios a los combustibles durante el 2026.

El vocero de la Fuerza del Pueblo afirmó que, posterior al anuncio de junio de congelar los combustibles, se produjeron aumentos.

El legislador también cuestionó que el Gobierno haya aplicado aumentos en agosto y septiembre mientras, según explicó, todavía no se había alcanzado el umbral de los 95 dólares establecido en el compromiso anunciado en junio.

Reclaman Ley de Hidrocarburos

La Fuerza del Pueblo también volvió a reclamar al Gobierno la reforma de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.

Báez recordó que durante la pasada campaña electoral, el presidente Luis Abinader había planteado la modificación de esa ley y señaló que seis años después el Congreso Nacional continúa esperando el proyecto.

El vocero también hizo referencia a un compromiso expresado en junio por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, para impulsar una reforma de la Ley de Hidrocarburos.

La Presidencia informó entonces que el ministro había anunciado una propuesta de modificación de la legislación para adecuarla a las condiciones actuales del mercado.

La Fuerza del Pueblo reclamó que esa iniciativa sea presentada ante el Congreso y que el Gobierno explique de manera más transparente el mecanismo con el que se establecen semanalmente los precios de los combustibles.

La fórmula de los precios

Báez se preguntó cómo se está aplicando actualmente la fórmula utilizada para determinar los precios de los combustibles y reclamó conocer los criterios que utiliza el Gobierno para establecer los reajustes.

Además, el bloque opositor pidió al Gobierno explicar cuánto ha recaudado mediante la reforma fiscal y cómo esos recursos están siendo utilizados frente al incremento de los combustibles.