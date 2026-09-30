Decreto: Gobierno crea organismo para administrar los hogares de paso de menores

Conani regulará y fiscalizará el nuevo organismo creado por el Poder Ejecutivo. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano reorganizará el sistema de atención residencial para niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado con la creación del Servicio Nacional de Atención Residencial (Señar), organismo que comenzará a operar el 1 de enero de 2027 y tendrá entre sus primeras metas aumentar en un 30 % la capacidad de los hogares de paso y centros residenciales.

La creación del Señar está establecida en el decreto 676-26, emitido este miércoles por el presidente Luis Abinader y dado a conocer por la Presidencia.

La institución funcionará como un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (Minpre).

El nuevo organismo tendrá a su cargo la gestión y operación de los servicios de atención residencial dirigidos a menores que se encuentren bajo medidas de protección.

La medida supone una reorganización de la administración de los hogares de paso y centros residenciales de menores, mientras el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) conservará su función como órgano rector del sistema de protección de la niñez y la adolescencia y ejercerá la supervisión técnica del Señar.

Dos muertes en hogares de pasos La norma presidencial se emite meses después de que una menor de 14 años muriera en un hogar de paso de Conani. El hecho ocurrió el pasado 24 de mayo en un centro de acogida en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. La adolescente fue ahorcada en una habitación presuntamente por tres de las 30 chicas que compartían habitación. Para cometer el hecho, conforme al testimonio de una de las internas, la sacaron de la cama con la promesa de darle una "sorpresa" en el baño. Otro caso de muerte se registró en octubre de 2025 en Santiago. Se trató de una bebé de cuatro meses, fallecida mientras estaba en la Fundación Red de Misericordia, entidad sin fines de lucro adscrita al Sistema de Protección y supervisada técnicamente por Conani. Fue llevada al lugar unos días por disposición del Ministerio Público.

¿Qué cambiará?

El nuevo modelo contempla que los menores sean atendidos de acuerdo con sus características y necesidades particulares.

Los centros deberán establecer una separación de los niños, niñas y adolescentes tomando en cuenta su edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y condiciones específicas de salud física o mental.

El decreto también dispone que el Señar coordine con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) la atención médica, los tratamientos y los procesos de habilitación psicosocial de los menores.

La normativa establece que la acogida residencial debe responder al interés superior del niño y aplicarse bajo criterios de excepcionalidad y temporalidad.

Una transición con varias instituciones

Para poner en funcionamiento el nuevo esquema se creó una Comisión de Transición e Implementación, encabezada por el Ministerio de la Presidencia.

En la comisión participarán representantes de los ministerios de Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia y Salud Pública, además del SNS, Conani y la dirección ejecutiva del Señar.

Este grupo deberá diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y coordinar el proceso de transición hacia la nueva estructura.

Meta: más espacios para menores bajo protección

El plan contempla aumentar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial durante 2027.

La meta deberá ejecutarse mientras se mantiene la prestación de los servicios existentes. El decreto establece que durante la transición se garantizará la continuidad de la atención a los menores y la protección de sus expedientes.

También se contempla preservar los derechos del personal que actualmente participa en los servicios objeto de la reorganización.

El Señar iniciará oficialmente sus operaciones el 1 de enero de 2027, fecha a partir de la cual asumirá las funciones que le sean asignadas dentro del nuevo esquema de atención residencial.