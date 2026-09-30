Varios senadores oficialistas respaldaron este miércoles el llamado del presidente Luis Abinader a las personas que tienen órdenes de arresto para que se entreguen y el accionar de las autoridades contra quienes incurren en hechos delictivos.

La senadora por San Francisco de Macorís, Aracelis Villanueva, consideró que, aunque las declaraciones del mandatario durante LA Agenda Semanal pudieran parecer contundentes, son necesarias ante los hechos delictivos registrados en los últimos días.

"Aunque la gente vea que ha sido duro, debemos tener mano dura. Vemos lo que ha pasado en los últimos días, los crímenes y el sufrimiento de las familias", expresó.

Villanueva también vinculó el llamado del mandatario con casos recientes, entre ellos el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en el que falleció su esposa, Zeneida Castillo.

"Quien cometió algún delito debe entregarse o asumir sus consecuencias. Yo hago el llamado a la Policía Nacional a que haga su trabajo. No estoy diciendo que sea una avalancha, pero que se aplique todo el peso de la ley", manifestó.

De su lado, el senador Alexis Victoria Yeb sostuvo que las autoridades deben continuar la persecución de quienes infringen la ley.

"Tenemos que fortalecer el sistema persecutor, la Procuraduría también, y que se le dé seguimiento a quien tenga ficha", afirmó.

Asimismo, planteó que el país debe continuar avanzando en materia de seguridad ciudadana y destacó que el nuevo Código Penal contempla penas más severas.

Mientras que el legislador Rafael Barón Duluc sostuvo que hablar de una política de "mano dura" no implica actuar al margen de la ley, sino aplicar las disposiciones establecidas.

"Mano dura es apresarlos. Lo veo bien", dijo.

En tanto, el senador Dagoberto Rodríguez manifestó que quien cometa un crimen debe responder ante la justicia.

Declaraciones de Abinader

El pasado lunes, el presidente Luis Abinader advirtió que los delincuentes que tienen órdenes de arresto deben entregarse a las autoridades y afirmó que, de lo contrario, serán buscados antes de que puedan cometer otro crimen. La Presidencia informó posteriormente que el mandatario sostuvo que cerca del 80 % de quienes cometen homicidios ya tienen varias órdenes de arresto.

"A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", expresó el mandatario.

Muertes durante enfrentamientos

Al menos 49 presuntos delincuentes han fallecido en septiembre en hechos que la Policía Nacional ha descrito como enfrentamientos con agentes.

En varios de estos casos, la institución ha informado que los fallecidos eran buscados mediante órdenes judiciales y que habrían disparado contra los agentes, quienes respondieron a las agresiones.