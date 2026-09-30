Un proyecto de ley depositado en el Senado de la República busca regular la seguridad, instalación, montaje, operación, mantenimiento, inspección, fiscalización y supervisión de los juegos mecánicos y atracciones de diversión en República Dominicana.

La propuesta fue presentada por el senador Milcíades Aneudy Ortiz y comienza su trámite en el Congreso Nacional para su eventual conocimiento y aprobación.

Durante su turno de ponencia en la sesión del Senado de este miércoles, Ortiz defendió la iniciativa y recordó el reciente incidente ocurrido en Hato Mayor, en el que falleció una adolescente de 11 años tras caer de un juego mecánico.

El legislador también informó que, según le comunicaron, la abuela de la menor falleció hoy, hecho que atribuyó al sufrimiento provocado por la pérdida de su nieta.

"Ocurrió un hecho en Hato Mayor, pero también han ocurrido en otras provincias. Lamentablemente, la joven que se cayó por la falla que tuvo uno de esos equipos, hoy falleció la abuela de esa joven, quizás por el mismo sufrimiento", expresó.

A quiénes aplicaría la ley

La propuesta abarcaría a toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que sea titular, propietaria, administradora, explotadora, operadora, instaladora, mantenedora o responsable de juegos mecánicos o atracciones de diversión dentro del territorio nacional.

El proyecto establece además que el Ministerio de Interior y Policía sería la autoridad sectorial competente para regular, autorizar y supervisar estas instalaciones.

Entre sus funciones estarían administrar el Registro Nacional de Juegos Mecánicos y Atracciones de Diversión, otorgar, renovar, suspender o cancelar permisos de operación y realizar inspecciones técnicas y de seguridad.

Asimismo, tendría a su cargo fiscalizar el cumplimiento de la legislación, adoptar medidas preventivas, coordinar acciones con otras instituciones públicas, mantener actualizado el registro de equipos y responsables, investigar accidentes e incidentes y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Registro obligatorio

La iniciativa contempla que todo juego mecánico o atracción de diversión deberá estar inscrito en el Registro Nacional antes de iniciar sus operaciones.

El registro incluiría información del propietario o responsable, fabricante, marca, modelo y número de serie, características técnicas, capacidad máxima de usuarios, ubicación, historial de inspecciones y mantenimiento, accidentes e incidentes reportados y vigencia del permiso de operación.

Multas y suspensión

El proyecto establece sanciones que van desde amonestaciones y multas hasta la suspensión o cancelación de permisos, la inhabilitación temporal para operar equipos y la clausura temporal de establecimientos o instalaciones.

Las multas se establecerían de acuerdo con la gravedad de la infracción: de cinco a 10 salarios mínimos del sector público para las faltas leves; de 11 a 30 para las graves, y de 31 a 100 para las muy graves.

Para determinar la sanción, la autoridad deberá tomar en cuenta factores como el nivel de riesgo generado, la duración y afectación de la infracción, el número de personas expuestas, la reincidencia, el grado de colaboración con las autoridades y las medidas correctivas adoptadas.

Las sanciones deberán guardar proporción con la gravedad de la infracción y podrán estar acompañadas de la obligación de implementar medidas para corregir las condiciones que originaron la falta.

Senadores respaldan regulación

El senador por la provincia Hato Mayor, Venerado Castillo, informó que también cuenta con una iniciativa orientada a regular este tipo de atracciones.

"Ahora mismo me acaban de llamar de que la abuela de esa niña de ese incidente en mi provincia falleció, seguro por la tristeza. Esos juegos tienen cientos de años, los habilitan y nadie supervisa eso", afirmó.

Castillo también señaló que, tras el accidente, fueron suspendidas las fiestas patronales de esa localidad.

Sobre el caso

Liangie Ramírez Reyes, de 11 años, falleció luego de ser sometida a dos cirugías tras caer de un juego mecánico. La menor permanecía ingresada en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte, adonde fue trasladada para recibir atención especializada desde el día del accidente, ocurrido el 18 de septiembre.

En el hecho también resultaron heridas otras dos niñas.

Por el caso fue sometido Simón María Estévez Ramos, propietario de Estévez Park, empresa a la que pertenecen los juegos mecánicos involucrados en el accidente.