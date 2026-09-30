Senado aprueba en segunda lectura proyecto que declara el casabe patrimonio cultural de la nación

El casabe forma parte de la gastronomía dominicana y constituye una marca distintiva de la provincia Santiago Rodríguez. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de ley que declara el casabe como patrimonio cultural inmaterial de la nación dominicana.

La iniciativa, de la autoría del senador Antonio Marte, concluyó su trámite en la Cámara Alta y será remitida ahora a los diputados para su conocimiento.

El proyecto tiene como objetivo promover y fomentar el casabe como símbolo gastronómico nacional, así como impulsar su preservación mediante su declaración como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Protección y promoción

El artículo 4 establece como obligación del Estado proteger, desarrollar, promover, salvaguardar y conservar el casabe como patrimonio cultural inmaterial, al considerarlo parte de la gastronomía nacional.

Asimismo, el artículo 5 dispone que el Ministerio de Cultura, en coordinación con los de Educación y Agricultura, deberá establecer programas de apoyo, protección, salvaguardia y promoción destinados a resaltar la importancia del casabe como patrimonio cultural dominicano.

Los recursos para la aplicación de la eventual ley provendrían de las partidas asignadas al Ministerio de Cultura en la Ley de Presupuesto General del Estado.

La propuesta también destaca que el casabe forma parte de la gastronomía dominicana y constituye una marca distintiva de la provincia Santiago Rodríguez, donde es promovido como un atractivo turístico local de importancia social y con impacto económico, contribuyendo además al fortalecimiento de la identidad de la comunidad.