Senado conforma comisiones para estudiar el Presupuesto General del Estado y el Código Civil

Ginnette Bournigal, senadora de Puerto Plata, forma parte de la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto de 2027. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO )

El Senado de la República conformó este miércoles las comisiones bicamerales que tendrán a su cargo el estudio del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027, al igual que de las modificaciones al proyecto de ley de Código Civil.

Quedó integrada la comisión bicameral que estudiará el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027. El senador Daniel Rivera ocupará la vicepresidencia, mientras que el grupo estará conformado, además, por los senadores Aracelis Villanueva, Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Santiago José Zorrilla, Dagoberto Rodríguez, Félix Bautista, Ginnette Bournigal y Julito Fulcar.

Durante los trabajos legislativos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó también a los senadores que integrarán la comisión bicameral responsable de analizar las modificaciones al proyecto de ley de Código Civil.

Esta comisión estará encabezada por el senador Rafael Barón Duluc, quien ocupará la vicepresidencia, y contará con la participación de los senadores Franklin Romero, Cristóbal Castillo, Omar Fernández, Santiago José Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.

Ayer martes, la Cámara de Diputados escogió los integrantes de las dos comisiones.

La comisión del presupuesto estará presidida por Frank Paulino e integrada por Danilo Díaz, Mateo Espaillat, Ramón Raposo, Rafael Augusto Castillo, Félix Michel, Félix Hiciano, Gregorio Domínguez, Luis Gómez Benzo, Margarita Tejeda, Deyi Féliz, Abelardo Rutinel, Brenda Ogando, Tobías Crespo, José Manuel Caraballo, Héctor de la Rosa y Dilenia Sánchez.

Mientras que la que estudiará las modificaciones al Código Civil tiene la siguiente conformación: Wandi Batista la presidirá y estará integrada por Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Luis Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Sánchez, Eugenio Cedeño, Karoline Mercedes, Carmen Lidia Williams, Carlos de Pérez Juan, Jorge Leonardo Tavárez y Mayobanex Martínez.

Detalles del presupuesto

El proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados el pasado miércoles y contempla erogaciones consolidadas por 2,084,127.4 millones de pesos, así como una proyección de crecimiento económico real de 4.75 %.

La propuesta de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla, además, más de 880 mil millones de pesos destinados a educación, salud y protección social, tres de las principales áreas priorizadas en la iniciativa entregada a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el proyecto, se asignarían 364,399.5 millones de pesos a educación; 198,727 millones a salud pública y 317,340.6 millones a protección social, para un total de 880,467.1 millones de pesos.

Según la propuesta, estos recursos representan cerca del 43 % del presupuesto y tienen como propósito fortalecer los servicios públicos, ampliar las oportunidades sociales, promover el empleo formal y contribuir a la reducción de la pobreza.