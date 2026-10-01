La reforma policial luce atascada en el Congreso y sin ser estudiada desde que perimió

La reforma policial ya consumió buena parte de la pasada legislatura. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La reforma policial luce nuevamente estancada en el Congreso Nacional, luego de que la iniciativa original, sometida por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 y estudiada durante meses, perimiera sin completar su trámite legislativo.

Aunque el proyecto fue reintroducido y actualmente existen tres iniciativas relacionadas con la reforma, el nuevo proceso todavía no ha comenzado a ser discutido por la comisión bicameral creada para concentrar su estudio.

La comisión quedó formalmente conformada el pasado 16 de septiembre y, hasta este jueves 1 de octubre, no registra una reunión para iniciar los trabajos, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados.

Así, han transcurrido 14 días desde su conformación sin que la instancia que debe conciliar las propuestas del Senado y la Cámara de Diputados haya celebrado su primer encuentro.

La situación supone un nuevo retraso para una reforma que ya consumió buena parte de la pasada legislatura en su intento anterior.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fue depositado en el Senado en diciembre y permaneció durante más de siete meses bajo estudio antes de ser aprobado por la Cámara Alta. Sin embargo, no logró completar el trámite en la Cámara de Diputados y perimió al cierre de la legislatura anterior.

El proyecto original llegó a la Cámara Baja cuando quedaban pocos días para concluir el período legislativo y el texto había recibido más de 60 modificaciones durante su paso por el Senado.

La iniciativa finalmente caducó el 26 de julio, por lo que el Congreso debió comenzar nuevamente el proceso en la actual legislatura.

Pero esta vez el escenario es distinto, ya que, en lugar de una sola propuesta, el Congreso tiene actualmente tres proyectos de ley que buscan modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Uno fue reintroducido por el senador Franklin Romero, otro fue depositado por el diputado Carlos Sánchez y un tercero fue sometido por el diputado Elías Wessin.

Comisión bicameral conformada

La multiplicidad de iniciativas llevó a que el Congreso optara por una comisión bicameral, en lugar de mantener el estudio separado en ambas cámaras. La Cámara de Diputados completó el 16 de septiembre la designación de sus representantes, con lo que quedó formalmente integrada la comisión encargada de estudiar la reforma.

Por el Senado, la comisión está presidida por Franklin Romero e integrada, además, por Cristóbal Venerado Castillo, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Rafael Barón Duluc, Aneudis Ortiz, María Mercedes Ortiz, Aracelis Villanueva y Pedro Tineo Núñez.

Por la Cámara de Diputados fueron designados Carlos Sánchez, como vicepresidente, junto con Ignacio Aracena, Ángel María Sánchez, Jesús Stalin Vásquez, Ramón Bueno, Jorge Zorrilla González, Angélica Natividad Nova, Domingo de León, Franklin Martínez, José Valenzuela, Luis Alcides Báez, Sadoky Duarte, Manuel Núñez, Jesús Manuel Sánchez y Heriberto Aracena.

Al quedar conformada la comisión, Romero explicó que el organismo tendría que reunirse para comenzar el análisis y que una de las posibilidades sería fusionar las iniciativas existentes.

Sin embargo, ese primer encuentro todavía no aparece registrado. La revisión del Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados hasta el 1 de octubre no muestra una reunión de la comisión bicameral desde su conformación.

Retrasos en discusiones

La reforma de la Policía Nacional figura entre las iniciativas que el Congreso ha señalado como prioritarias para la actual legislatura. No obstante, a más de un mes del inicio del período legislativo y dos semanas después de la conformación de la bicameral, la comisión responsable todavía no inicia las discusiones sobre los proyectos.