El presidente del Senado afirma que la reforma policial está "bien avanzada" aunque no se ha tocado

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este jueves que los trabajos para aprobar el proyecto de ley de la reforma policial se encuentran "bien avanzados" y anunció que la comisión bicameral encargada de estudiar la iniciativa comenzará a reunirse la próxima semana.

De los Santos explicó que la Cámara de Diputados comunicó ayer miércoles al Senado sobre uno de los proyectos de la reforma policial, con lo que quedó completado todo el proceso de introducir las iniciativas relativas a la reforma.

Según indicó, el Senado había iniciado previamente la conformación de la comisión bicameral y estaba a la espera de que la Cámara Baja completara su parte.

De los Santos agregó que, con la integración completada, "ya en la próxima semana ya la comisión se va a reunir".

El legislador recordó que la propuesta de reforma policial ya había sido aprobada por el Senado durante la legislatura anterior después de estudiarse por aproximadamente ocho meses.

Por esa razón, consideró que la comisión bicameral deberá concentrarse ahora únicamente en revisar los aspectos que requieran modificaciones o ajustes ya que, como repitió, la reforma policial fue analizada por meses en el Senado.

Comisión bicameral

"Recuerden ustedes que ese fue un proyecto que fue aprobado en el Senado, por lo que yo entiendo que tendrán que ver algunos detalles, pero los trabajos están bien avanzados", sostuvo De los Santos a pesar de que la iniciativa no ha sido tocada en esta legislatura.

La nueva comisión deberá retomar el análisis de la reforma en un escenario diferente al de la iniciativa anterior, ya que actualmente reposan en el Congreso tres propuestas relacionadas con la modificación del marco legal de la Policía Nacional.

El objetivo de la comisión bicameral será conocer esas iniciativas y avanzar hacia un único texto que pueda ser sometido posteriormente para su aprobación o rechazo.

La conformación de la comisión bicameral se produjo después de que la propuesta sometida originalmente por el Poder Ejecutivo perimiera al no completar su recorrido legislativo. El proyecto había sido depositado en el Senado en diciembre de 2025 y permaneció durante meses bajo estudio antes de ser aprobado por los senadores.

Tras la perención de esa iniciativa, fueron presentados nuevos proyectos relacionados con la reforma policial, entre los que figuran propuestas del senador Franklin Romero y de los diputados Carlos Sánchez y Elías Wessin.