Diputados aprueban nombrar estación del Metro en honor a Enerolisa Núñez

La trayectoria de Núñez la consolidó como una figura representativa del folclore nacional. ( SUMINISTRADA )

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca designar con el nombre de Enerolisa Núñez, conocida como la "Reina de la Salve", una estación de la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo hacia Punta de Villa Mella.

La estación estará ubicada en la entrada de Mata Los Indios, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde nació y creció la artista, fallecida el 28 de febrero de 2026, a los 74 años.

La iniciativa, de la autoría de la diputada Dulce Rojas, busca honrar la trayectoria de Núñez y sus aportes a la preservación y difusión de la salve afrodominicana, una expresión musical vinculada a las raíces culturales y espirituales del país.

El proyecto contempla que la Empresa Metropolitana de Transporte coloque el nombre de la artista en la estación, así como una tarja identificativa con sus datos biográficos.

Durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Rojas destacó que Núñez representó la cultura de Santo Domingo Norte en escenarios nacionales e internacionales.

"La Reina de la Salve nos representó con todos los elementos culturales del municipio Santo Domingo Norte. Con la salve, los congos y todos los ritmos culturales que nos identifican", expresó la legisladora.

La diputada sostuvo que la designación contribuirá a exaltar la identidad cultural de Villa Mella y a preservar las tradiciones afrodominicanas para las futuras generaciones.

Una vida dedicada a la salve

Enerolisa Núñez nació en 1952 y desde los ocho años comenzó a cantar salve, siguiendo las enseñanzas de su madre y su tía, en un entorno marcado por las tradiciones de Mata Los Indios.

Con su voz y dedicación, se convirtió en una de las principales exponentes de esta manifestación musical, contribuyendo a proyectarla más allá de República Dominicana.

Su trayectoria la consolidó como una figura representativa del folclore nacional y una defensora de las expresiones culturales de raíces afrodominicanas.