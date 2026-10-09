La reforma policial vuelve a la carga en el Congreso con cambios y se aprobaría antes de enero

Al centro, los legisladores Carlos Sánchez y Franklin Romero, quienes dirigen los estudios de la reforma policial. ( DIARIO LIBRE/ ISMAEL HIRALDO )

La reforma policial retomó ayer jueves el curso que estuvo estancado en el Congreso Nacional con una nueva metodología de trabajo, una reorganización de la comisión bicameral que estudia la iniciativa y la reducción de tres a dos de los proyectos que serán tomados como base para la discusión, además de la posibilidad de que la propuesta sea aprobada antes de enero.

La comisión bicameral que estudia la reforma celebró ayer su primera reunión desde que fue conformada en septiembre y acordó comenzar nuevamente el estudio de la reforma, luego de que la propuesta aprobada por el Senado en la pasada legislatura perimiera sin completar su trámite en la Cámara de Diputados.

El encuentro estuvo centrado principalmente en definir la metodología de trabajo y organizar las próximas sesiones. Los legisladores acordaron reunirse todos los jueves a las 11:00 de la mañana, donde continuarán el análisis de las iniciativas.

Uno de los principales cambios producidos en esta primera reunión fue el retiro del proyecto presentado por el diputado Carlos Sánchez, quien explicó que su propuesta es la misma que la reintroducida por el senador Franklin Romero.

"Hay tres propuestas para la reforma policial. Una del senador Franklin Romero, una del diputado Elías Wessin Chávez y una propuesta nuestra. Es decir, que son tres, pero como la del senador Franklin y la nuestra es la misma, decidimos retirar la nuestra", explicó Sánchez al concluir la reunión.

Cambios en la comisión

De esta manera, la comisión trabajará sobre dos iniciativas, la de Romero y la de Wessin Chávez, aunque la propuesta de Sánchez es la misma que la del senador y corresponde al texto que tiene como antecedente la reforma impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.

Sánchez pasará a presidir la bicameral

El retiro del proyecto de Sánchez también está relacionado con otro cambio producido este jueves: el diputado, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia de la comisión bicameral, fue propuesto para asumir la presidencia en sustitución de Romero.

Sánchez explicó que los reglamentos del Congreso establecen que un legislador no puede presidir una comisión que tenga bajo su estudio un proyecto de su propia autoría. Por esa razón, decidió retirar su iniciativa para poder asumir la dirección de los trabajos.

La propuesta para que Sánchez pase a presidir la comisión fue planteada por el senador Romero y aprobada por los integrantes del equipo, que cuenta con el quórum necesario para sesionar.

No obstante, el cambio todavía requiere completar un paso formal. Sánchez deberá acudir al hemiciclo de la Cámara de Diputados para solicitar el retiro de su proyecto. Hasta que eso ocurra, según explicó, no comenzará formalmente a ejercer la presidencia de la comisión.

Con el cambio, Romero pasaría a ocupar la vicepresidencia de la bicameral.

La comisión había sido conformada en septiembre con nueve senadores y 15 diputados, luego de que el Congreso decidiera concentrar en una instancia conjunta el estudio de las distintas iniciativas que buscaban retomar la reforma policial.

Cronología legislativa

Sánchez confía en que esta vez sí habrá tiempo.

Además de los cambios internos de la comisión, Sánchez considera que el nuevo proceso legislativo tiene condiciones para concluir antes de que termine la actual legislatura, que se extiende hasta enero.

El diputado recordó que el proyecto anterior fue aprobado por el Senado en julio, pero llegó a la Cámara de Diputados cuando faltaban apenas 13 días para el cierre de la legislatura, lo que impidió completar su discusión y aprobación.

El Senado había aprobado la pieza en primera lectura el 9 de julio y en segunda lectura el 10 de julio. Posteriormente fue enviada a la Cámara de Diputados el 13 de julio, pero el período legislativo concluyó el día 26 de ese mismo mes.

Una reforma que vuelve a estudiarse desde cero

La nueva comisión deberá retomar el análisis de la legislación desde el inicio, pese a que el proyecto original pasó alrededor de siete meses bajo estudio en el Senado y recibió más de 60 modificaciones antes de ser aprobado por esa cámara.

La propuesta fue depositada inicialmente por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025. Después de su aprobación en el Senado, no logró completar el trámite en la Cámara de Diputados antes del cierre de la legislatura.