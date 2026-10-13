El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró este martes que los legisladores de los distintos partidos abandonaran la sesión en solidaridad con la diputada Millys Martínez, tras el incidente en el que denunció haber sido agredida y esposada por agentes de la Policía Nacional en la provincia Elías Piña.

Pacheco consideró que, aunque la situación que originó la protesta ocurrió fuera del hemiciclo, no constituye una razón para interrumpir los trabajos legislativos, por lo que llamó a sus colegas a retomar la agenda de la Cámara.

"Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha", expresó el presidente del órgano legislativo al referirse a la salida de los diputados, que dejó la sesión sin el quórum necesario para continuar.

Convocatoria a nueva sesión

Ante la suspensión de los trabajos, Pacheco convocó a los legisladores a una nueva sesión ordinaria para el miércoles a las 10:00 de la mañana, aunque esa reunión no estaba prevista inicialmente.

El objetivo, según explicó, es conocer la agenda que correspondía a la sesión de este martes, que tuvo que ser suspendida por falta de quórum.

El presidente de la Cámara insistió en que los trabajos del pleno no deben abandonarse por ninguna circunstancia y recordó que ha mantenido esa posición durante toda su trayectoria legislativa, incluso cuando le correspondió dirigir las bancadas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Hay muchas veces que uno, teniendo la razón, en la forma como reclama la razón, entonces puede perder la razón", sostuvo.

Pacheco también destacó que la suspensión por falta de quórum es un hecho poco frecuente en la Cámara de Diputados.

La reacción del presidente de la Cámara se produjo después de que los diputados abandonaran el hemiciclo tras la ponencia de Martínez, quien pidió que el incidente denunciado en Elías Piña no se trate como un asunto personal, sino como una situación que compromete la dignidad del Congreso y los derechos de los ciudadanos.

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