El Congreso busca dividir más RD con nuevos municipios, provincias y autoridades

Mapa de la República Dominicana que muestra cómo quedarían ubicadas las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, dos de las propuestas que se estudian en el Congreso. ( ILUSTRACIÓN: DIARIO LIBRE/HENRY HIDALGO )

Aunque la República Dominicana ya está fragmentada en 158 municipios y 32 provincias, el Congreso tiene sobre la mesa decenas de iniciativas que buscan modificar la división territorial del país mediante la creación de nuevos municipios y provincias.

Al menos 26 iniciativas figuran en el listado de proyectos que proponen elevar distritos municipales y comunidades a la categoría de municipio, en demarcaciones que abarcan desde Santiago y Santo Domingo hasta Montecristi, Bahoruco y María Trinidad Sánchez.

A estas propuestas se suman los proyectos para crear nuevas provincias, entre cuyos nombres figuran Santa Lucía, Matías Ramón Mella, Villa Riva y Río Haina, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados.

Las iniciativas plantean cambios en la organización territorial de comunidades que actualmente pertenecen a otros municipios o provincias.

Propuestas en Santiago y Santo Domingo

Sin embargo, se trata de propuestas legislativas y, hasta ahora, su aprobación y eventual aplicación no están concretadas.

Entre las comunidades que buscan convertirse en municipios figuran varios distritos municipales de las provincias Santiago, Santo Domingo y La Altagracia.

En Santiago, los proyectos plantean elevar a la categoría de municipio a Santiago Oeste, Hato del Yaque y la sección Gurabo. En Santo Domingo, las iniciativas incluyen a La Guáyiga, San Luis, Pantoja, Los Botados y Guaricano, entre otras demarcaciones.

La lista también contempla a Caleta, en La Romana; Las Lagunas de Nisibón y La Otra Banda, en La Altagracia; San José del Puerto, Hatillo, Hato Damas, Quita Sueño y El Carril, en San Cristóbal; así como El Palmar, en Bahoruco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/camara-de-diputados-dare-collado-bc9342fc.jpg La mayoría de las propuestas están en manos de los diputados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En otras provincias, las propuestas buscan elevar a municipios a Zambrana, en Sánchez Ramírez; San José de Matanzas, conocido como Matancita, en María Trinidad Sánchez; Cenoví, en Duarte; Maizal, en Valverde; y Arroyo Barril, en Samaná.

También figuran Cana Chapetón, Villa Elisa y Hatillo Palma, en Montecristi, además de Verón-Punta Cana, en La Altagracia.

La relación incluye igualmente otras demarcaciones como Quita Sueño, El Carril y Hato Damas, entre las propuestas que buscan modificar la categoría territorial de localidades de San Cristóbal.

Nuevas provincias en discusión

La reorganización territorial planteada en el Congreso no se limita a la creación de municipios. También incluye propuestas para establecer nuevas provincias y modificar los límites de demarcaciones existentes.

Entre los proyectos identificados figuran los que plantean crear las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, dos iniciativas que ya forman parte de la discusión sobre una posible modificación del mapa político dominicano.

La propuesta de Santa Lucía plantea convertir el municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, en provincia, integrada además por El Cercado y Vallejuelo.

En tanto, el proyecto de Matías Ramón Mella propone separar de la actual provincia Santo Domingo los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria.

El grupo de nuevas provincias también incluye las demarcaciones Villa Riva y Río Haina, que actualmente son municipios de las provincias Duarte y San Cristóbal, respectivamente.

Implicaciones de la creación de nuevos municipios

La creación de nuevos municipios implica modificar la organización de los territorios involucrados y, por lo tanto, establecer nuevas autoridades locales.

En ese orden, la discusión no se limita al cambio de nombre o de categoría administrativa de una comunidad.

De hecho, cada proyecto depositado establece en sus últimos artículos que las nuevas autoridades de cada nueva localidad serán juramentadas conforme a los plazos impuestos por la Constitución.

Esto implica, en la mayoría de los casos, nuevos diputados, más alcaldes y más regidores, como parte de la representación que necesitaría cada localidad nueva.

El curso de los proyectos La creación de nuevos municipios y provincias no se limita a propuestas presentadas por un solo partido político ya que, como evidencian los sistemas legislativos de ambas cámaras congresuales, legisladores de la mayoría de organizaciones son los que han sugerido una división más amplia del país. Ninguno de los proyectos de ley ha superado aún la fase de estudios en comisiones. Después de analizarse a lo interno de las comisiones, los proyectos se votarían en el hemiciclo para decidir si se aprueban o se rechazan.