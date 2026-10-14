Ley obligaría a destinar fondos públicos para proteger y promover Cuevas del Pomier

La Reserva Antropológica Cuevas del Pomier posee una formación geológica de cuatro kilómetros cuadrados de extensión. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que obliga al Estado a destinar fondos públicos para la promoción y conservación de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier.

La iniciativa legislativa, que declara el yacimiento como "Capital Rupestre de la República Dominicana", llega a la Cámara Baja tras haber sido aprobada en dos lecturas consecutivas por el Senado.

Tras su aprobación en primera lectura, el proyecto deberá superar una segunda discusión en la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Poder Ejecutivo, que decidirá si lo promulga u observa.

La iniciativa fue presentada en el Senado por el legislador Gustavo Lara, representante de la provincia San Cristóbal.

Entre las disposiciones del proyecto destaca el establecimiento de mecanismos obligatorios de asignación presupuestaria para garantizar la protección del monumento natural y el desarrollo de su infraestructura.

De acuerdo con el artículo 5 de la propuesta, los fondos necesarios para su ejecución serán consignados en las partidas presupuestarias del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de San Cristóbal.

La pieza establece que estas tres instituciones deberán diseñar y ejecutar campañas institucionales permanentes para promover el valor cultural e histórico de la reserva, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, fija un plazo de seis meses, a partir de su entrada en vigor, para que el Ministerio de Cultura instale un letrero monumental de bronce en la parte frontal del recinto con su nueva denominación oficial.

Los argumentos

En sus considerandos, el texto legislativo señala que la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier posee una formación geológica de cuatro kilómetros cuadrados de extensión y alberga un complejo de 55 cuevas con cerca de 6,000 pictografías y alrededor de 500 petroglifos atribuidos a las culturas taína e igneri.

Según el proyecto, la concentración de estas expresiones precolombinas supera a todas las registradas en la región del Caribe.

La propuesta sostiene que la declaración del sitio como "Capital Rupestre de la República Dominicana" servirá como plataforma técnica y de visibilización ante la comunidad internacional.