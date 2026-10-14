El senador Antonio Taveras se pronunció este miércoles sobre los presuntos intercambios de disparos en los que personas señaladas como delincuentes fallecen a manos de agentes de la Policía Nacional.

Durante su turno de ponencia en el Senado de la República, el legislador informó que depositó una resolución que invita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno de la Cámara Alta.

El documento establece que el propósito de la comparecencia es que los funcionarios ofrezcan explicaciones sobre las muertes ocasionadas por agentes policiales, los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos institucionales de investigación y control.

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La iniciativa fue aprobada para su envío a comisión, con un plazo de dos semanas para su estudio, antes de ser conocida nuevamente por el pleno.

La resolución señala que la invitación busca conocer, además, los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los procedimientos que se aplican cuando una intervención policial provoca la muerte de una persona.

También procura obtener información sobre los mecanismos independientes de investigación y verificación utilizados para corroborar y contrastar las versiones ofrecidas por los agentes involucrados en intervenciones que terminan con fallecimientos.

Contexto de las muertes

De igual manera, la iniciativa plantea examinar el comportamiento y el incremento de las muertes ocasionadas por agentes de la Policía Nacional, particularmente durante 2026 y, de manera significativa, a partir de agosto.

Durante su intervención, Taveras afirmó que defiende el derecho de la sociedad a vivir en paz y con seguridad, respaldada por un cuerpo policial.

Sin embargo, advirtió que resulta fácil sumarse al discurso que celebra la muerte de una persona señalada como delincuente a manos de la Policía.

"Quienes tenemos la responsabilidad pública no podemos permitirlo. Las muertes extrajudiciales están siendo apoyadas por la población, pero nosotros aquí tenemos que garantizar el Estado de derecho" Antonio Taveras senador por Santo Domingo “

"Quienes tenemos la responsabilidad pública no podemos permitirlo. Las muertes extrajudiciales están siendo apoyadas por la población, pero nosotros aquí tenemos que garantizar el Estado de derecho", expresó.

El legislador también recordó que en el país no existe la pena de muerte y aclaró que su postura no implica defender a los delincuentes, sino procurar que se respete la ley.

"Que sean conducidos a la justicia y sean juzgados en los tribunales. La Policía dijo que tiene miles de órdenes de arresto; debemos preguntarnos las causas de esa acumulación", manifestó.

Aumento de muertes en octubre

Las declaraciones del senador se producen en un contexto marcado por decenas de muertes de personas señaladas como presuntos delincuentes durante intervenciones policiales.

En los primeros días de octubre, 21 personas han fallecido a manos de agentes de la Policía Nacional, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.