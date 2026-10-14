El Senado aprueba en segunda lectura elevar a municipio el distrito municipal Verón-Punta Cana

Sesión del Senado este miércoles 14 de octubre de 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO )

El Senado de la República aprobó en segunda discusión la tarde de este miércoles el proyecto de ley que eleva a la categoría de municipio el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La iniciativa culminó su trámite en la Cámara Alta y ahora pasa a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El proyecto señala que Verón-Punta Cana ha experimentado en los últimos años numerosos e importantes cambios socioeconómicos y urbanísticos que deben reflejarse en una nueva organización política y administrativa de su territorio.

En ese sentido, el artículo 3 establece que el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana será elevado a la categoría de municipio, bajo el nombre de municipio turístico Verón-Punta Cana, con cabecera en el poblado de Verón.

Integración y límites territoriales

El artículo 4 dispone que el nuevo municipio estará integrado por las secciones Juanillo y El Salado, junto con sus respectivos parajes.

La sección Juanillo comprende los parajes Cabo Engaño, El Suero, Arraiján, Los Manantiales, Borrachón, Pantanal, Punta Cana, La Trocha, La Salina, Juanillo, La Curva o La Culata, Cabo San Rafael, Los Ranchitos (Arena Gorda), La Cuevita y Suero.

Mientras que la sección El Salado incluye los parajes El Caño, José León, El Espino, Cañada Honda, La Jina, Jagua Mocha, El Peñón, La Ceiba, El Salado, Los Hoyos, Los Naranjos, La Zafra, Maricao (El Jobován), La Pileta, Uvero Alto, Macao, Güiri Güiri, El Burén de Tres Piezas, La Jarda u Hoyo Claro, Caoba, La Jarda, Cabeza de Toro, Islabón, Tres Piezas (El Caracol), Sabana de los Martínez, El Alemán, Bávaro, Arena Gorda y Cortecito.

En cuanto a los límites territoriales, el artículo 5 establece que al norte estará el océano Atlántico, hasta Uvero Alto; al sur, el mar Caribe, hasta el cabo San Rafael; al este, el mar Caribe; y al oeste, La Jarda-Carretera Bávaro-Higüey.

Aplicación de la ley y elecciones

El artículo 6 dispone que el Ministerio de Interior y Policía, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Liga Municipal Dominicana y las instituciones correspondientes deberán adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

Asimismo, el artículo 7, de carácter transitorio, establece que las autoridades del municipio turístico Verón-Punta Cana serán escogidas en las elecciones municipales previstas para febrero de 2028.

El proyecto precisa que las autoridades electas serán juramentadas el 24 de abril de ese mismo año.

Finalmente, la iniciativa sostiene que el Estado debe impulsar la descentralización territorial en aquellas comunidades que lo ameriten, con el propósito de garantizar su autoadministración, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fomentar la participación comunitaria.