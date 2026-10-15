El presidente del Senado pide respetar los derechos de "ambos lados" ante intercambios de disparos

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( ARCHIVO/ DL )

Ante los recientes enfrentamientos e intercambios de disparos entre agentes policiales y ciudadanos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió este jueves que se respeten los derechos humanos "de ambos lados".

"Nosotros entendemos que deben respetarse los derechos humanos, pero deben respetarse los derechos humanos en doble vía. No sólo de un solo lado, sino de ambos lados, o sea que se respete el derecho a la vida de todos", expresó el presidente del Senado.

En ese sentido, añadió que, durante las intervenciones policiales, "lo último que debe usarse son las armas letales".

"Pero de una forma u otra también hay que entender que la mayor preocupación de todo del pueblo dominicano en todas las encuestas, todo el mundo sabe cuál es", expresó, en referencia indirecta a la inseguridad ciudadana.

Comparecencia de Faride Raful

De los Santos afirmó que no tiene objeciones a la resolución presentada por el senador Antonio Taveras, que busca que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, comparezcan ante el Senado para responder preguntas sobre las actuaciones policiales.

Ante los casos de muertes en intercambios de disparos, el legislador señaló que no ve "ninguna objeción" a que ambos funcionarios acudan al Congreso para explicar las circunstancias en que se producen estos hechos.

La posición del presidente del Senado se produce luego de que Taveras depositara una resolución para solicitar la comparecencia de ambos funcionarios, con el propósito de conocer detalles sobre las actuaciones policiales, los protocolos que siguen los agentes y los procedimientos utilizados para investigar las muertes.

Reforma policial

De los Santos explicó la diferencia entre una invitación a la Cámara Alta para rendir cuentas sobre las actuaciones de los funcionarios y una interpelación, mecanismo congresual que podría acarrear consecuencias jurídicas más graves.

En ese sentido, sostuvo que la invitación propuesta a Raful y al director de la Policía Nacional constituye un mecanismo democrático. Agregó que los funcionarios "salen fortalecidos" cuando responden preguntas ante alguna de las cámaras del Congreso.

Por otro lado, el Senado estudia nuevamente el proyecto de ley de reforma policial, que lleva más de un año y medio bajo análisis en comisiones, sin que haya concluido el proceso para su aprobación.

Al respecto, De los Santos consideró que el Senado debe avanzar con la reforma, especialmente en los aspectos relacionados con la profesionalización de los agentes policiales y sus actuaciones en las calles.

"Nosotros tenemos el compromiso de sacar ese marco legal que viene precisamente a fortalecer lo que es la reforma policial", opinó De los Santos.

Asimismo, estimó que el proyecto de reforma policial sería aprobado "en poco tiempo", debido a que la iniciativa fue ampliamente debatida en el Senado durante la pasada legislatura.

La reforma policial, depositada en el Senado en diciembre, todavía no ha superado los trámites en las comisiones debido a la extensión del proyecto y al cierre de las legislaturas.