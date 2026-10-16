Los excesos de agentes y el uso de la fuerza serán la prioridad del Congreso con la reforma policial

Agentes de la Policía Nacional formados en la explanada de la sede de la institución. ( ARCHIVO/JÓLIVER BRITO )

La comisión bicameral que estudia el proyecto de la reforma policial realizó ayer su segundo encuentro para debatir la propuesta y, durante la reunión, determinó que los excesos de algunos agentes policiales, el uso de la fuerza y la formación serán "temas prioritarios" de los congresistas para reforzar la iniciativa bajo estudio.

Así lo dejó claro el diputado Carlos Sánchez, quien preside la comisión bicameral, al señalar que el estudio de la reforma policial no solo puede abarcar un cambio de uniformes o nuevas políticas policiales, sino que debe incluir, en la misma medida, cambios en la preparación académica, el abordaje al ciudadano, el uso correcto de las armas, el componente psicológico, entre otros aspectos que para el equipo congresual serán una prioridad.

Sánchez sostuvo que la transformación de la institución debe ir más allá del equipamiento y el remozamiento de los cuarteles, al considerar que también es necesario fortalecer la preparación de los agentes, evaluar periódicamente su estado psicológico y establecer mayores responsabilidades en el ejercicio de sus funciones.

El legislador también señaló que la reforma debe tomar en cuenta el entorno en el que se desenvuelven los policías y el papel de los ciudadanos, para así mejorar el desempeño de los agentes y la seguridad ciudadana.

Invitaciones a instituciones

Hasta ayer, la comisión leyó y consensuó los primeros 12 artículos del proyecto, de un total que abarca más de 300 puntos. A ese ritmo, según estimó, la reforma policial estaría lista para ser aprobada en esta legislatura, que acaba en enero del 2027.

El presidente de la comisión bicameral adelantó que serán invitadas instituciones y personalidades que puedan aportar al estudio de la iniciativa, aunque precisó que todavía no se ha definido cuáles participarían en las próximas reuniones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/reunion-comision-que-estudia-reforma-policial-4509e1e4.jpg La comisión bicameral que estudia la reforma policial en su reunión del jueves 15 de octubre del 2026. (PUBLICADA POR EL SENADO EN X)

Explicó que, debido a que apenas se ha celebrado el segundo encuentro de trabajo, los congresistas se encontraban determinando a quiénes convocar para escuchar sus aportes.

Sánchez afirmó que la intención es evitar que el proceso se limite a la opinión de senadores y diputados.

Diferencias en el Congreso

El diputado reconoció que una iniciativa de esta naturaleza puede generar diferencias entre los legisladores por su impacto directo en la ciudadanía, pero consideró que lo importante es alcanzar acuerdos que permitan avanzar con la propuesta.