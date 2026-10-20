La Ley Mirabal se estudiará en una comisión mixta de senadores y diputados para agilizarla

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, envió el proyecto a una comisión especial bicameral. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El proyecto de ley orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, denominado Ley Mirabal, se estudiará en una comisión especial conjunta compuesta por senadores y diputados, con el fin de agilizar su análisis y eventual aprobación en el Congreso.

Este martes, los diputados votaron a favor de que la Ley Mirabal se analice en una comisión especial bicameral, lo que permitirá que la iniciativa tenga un único informe y no encuentre trabas al pasar de una cámara a la otra, como sucede con la mayoría de los proyectos de ley.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que los miembros de la comisión serán anunciados en la próxima sesión del órgano legislativo.

Nuevos delitos propuestos

El proyecto, promovido desde el Ministerio de la Mujer, establece la creación de la figura penal del vicariato, fijando una pena de hasta 40 años de prisión cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se ejecute con la finalidad de causar sufrimiento o castigar a la madre.

La propuesta introduce por primera vez en el sistema dominicano los delitos de violencia vicaria y el vicariato como delitos, definidos como actos ilícitos en los que un agresor maltrata a allegados o hijos de la víctima para causar su sufrimiento.

Sanciones establecidas

Según el proyecto de los diputados, la violencia vicaria sanciona con penas de 5 a 10 años de prisión a quien lesione, amenace o prive de libertad a hijos o personas vinculadas a una mujer para castigarla.

Además del vicariato, el proyecto de ley propone castigar otros delitos como la convivencia con menores de edad bajo la excusa de estar en una "relación de pareja".

La iniciativa también tipifica las intervenciones quirúrgicas, procedimientos ginecológicos o métodos anticonceptivos impuestos sin el consentimiento de la paciente.

Ministra de la Mujer Al depositar el proyecto en la Cámara de Diputados, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, pidió a los legisladores que prioricen la pieza para que sea aprobada en la actual legislatura, que concluye en enero del 2027. Durante la presentación de la iniciativa, Reyes sostuvo que el proyecto busca evitar que las mujeres tengan que acudir repetidamente a distintas instituciones sin encontrar una respuesta coordinada. "Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado", expresó.