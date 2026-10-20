El diputado Rogelio Alfonso Genao depositó este martes un proyecto de ley que busca reducir a la mitad las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y procurar que los trabajadores reciban una pensión equivalente a entre el 60 % y el 70 % del salario que devengaban.

El legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) explicó que la iniciativa procura mejorar las pensiones de los trabajadores en función de los salarios por los cuales cotizaron.

Según indicó, en la actualidad, los trabajadores reciben una pensión equivalente a alrededor del 25 % del salario que percibían.

Como ejemplo, señaló que un dominicano que devengaba un salario de 100,000 pesos y completó sus cotizaciones recibiría una pensión de aproximadamente 25,000 pesos con el sistema actual.

De aprobarse su propuesta, según afirmó, ese monto podría aumentar hasta situarse entre 60,000 y 70,000 pesos.

Genao sostuvo que el objetivo del proyecto de ley es evitar que los trabajadores reciban una pensión que represente una proporción reducida de sus ingresos después de dedicar años de su vida al trabajo.

"No podemos permitir que cuando usted tenga una vida trabajando y tenga un salario, sea pensionado con el 20 % del mismo", expresó.

Las AFP

El diputado reformista argumentó que una parte importante de las ganancias económicas del sistema se concentra en las AFP, mientras que los afiliados asumen los costos de administración mediante los cargos que se les aplican mensualmente.

En ese sentido, indicó que las administradoras registraron ganancias cercanas a los 6,000 millones de pesos, mientras que los costos de esas entidades, trasladados a los afiliados, ascendieron a unos 7,200 millones de pesos.

La iniciativa, según explicó, contempla reducir a la mitad las ganancias de las AFP y establecer nuevos mecanismos de control para limitar sus gastos operativos.

El legislador insistió en que las administradoras trasladan a los afiliados los costos relacionados con sus operaciones.

Cambios en la cobertura de salud

El proyecto también contempla medidas relacionadas con la cobertura y el acceso a los servicios de salud.

Entre ellas, Genao mencionó la eliminación de los copagos para las enfermedades catastróficas, la actualización anual de los catálogos de servicios y el establecimiento de consecuencias para las clínicas que no atiendan las emergencias.

El diputado sostuvo que estas medidas buscan mejorar el acceso a los servicios de salud y ampliar la protección de los afiliados al sistema de seguridad social.

Reforma retrasada

La actual Ley de Seguridad Social fue promulgada en 2001 y, aunque se han presentado varios proyectos para reformarla, más de 20 años después de su entrada en vigor, ninguna propuesta ha avanzado en el Congreso.

En ese sentido, el legislador también cuestionó otras propuestas de reforma presentadas, al considerar que no colocan a los trabajadores en el centro de la discusión.

Afirmó que algunos de los proyectos sometidos ante la Cámara de Diputados parecen elaborados por las propias AFP. Además, criticó las iniciativas que, según dijo, buscan aumentar la edad de retiro e incluyen medidas que no favorecerían a los afiliados.