El PRM y la Cámara Baja violan Constitución al no sustituir curul de diputado fallecido hace meses

El diputado del PRM, Jorge Frías, quien falleció hace dos meses. ( PUBLICADA EN LA WEB DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Cámara de Diputados mantienen sin resolver la sustitución del diputado Jorge Frías, fallecido el pasado 7 de agosto, pese a que la Constitución establece un plazo para presentar los candidatos que ocuparán las vacantes legislativas y dispone que el hemiciclo elija al sustituto cuando ese período vence sin que el partido remita la terna.

A 74 días de la muerte del legislador, quien representaba a Santo Domingo Este, el procedimiento continúa pendiente.

La situación llevó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a advertir que el órgano que dirige elegirá al sustituto si el PRM no presenta los candidatos esta semana.

El artículo 77 de la Constitución establece que, cuando se produce una vacante de senador o diputado, la cámara correspondiente debe escoger al sustituto de una terna presentada por el partido político al que pertenecía el legislador.

La Constitución también fija un plazo de 30 días para presentar a los posibles candidatos y el mismo artículo establece que, una vez transcurrido ese plazo sin que el partido presente los candidatos, la cámara correspondiente hará la elección del sustituto.

En el caso de Frías, el plazo para que el partido presente los candidatos venció el 7 de septiembre pasado.

Sin embargo, hasta el momento de la advertencia de Pacheco, el PRM no había remitido la terna y la Cámara de Diputados tampoco había escogido al sustituto.

Advertencia de Pacheco

Ante la prolongación de la vacante, Pacheco informó que llamó a una de las máximas autoridades del PRM para advertirle que la Cámara de Diputados no esperaría indefinidamente por la propuesta de la organización política.

El presidente de la cámara baja explicó que comunicó su decisión de manera categórica, aunque se reservó el nombre de la persona con quien conversó. "Si ustedes no mandan la terna, la semana que viene la Cámara lo va a hacer entonces", expresó Pacheco al referirse a la advertencia que hizo al dirigente político.

El artículo 25 del reglamento de la Cámara de Diputados contempla que las vacantes se cubran mediante una terna presentada por el organismo superior del partido que postuló al legislador.

Además, ese reglamento establece que la propuesta debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la vacante.

Asimismo, dispone que, una vez elegido el diputado que ocupará la vacante, se le notificará en un plazo no mayor de diez días para su juramentación ante el pleno.

Una vacante pendiente desde agosto

Jorge Frías murió el viernes 7 de agosto, a los 67 años, por causas naturales, después de permanecer ingresado en un centro de salud.

Su fallecimiento dejó vacante una de las curules correspondientes a la circunscripción número dos de la provincia Santo Domingo, en el municipio Santo Domingo Este.