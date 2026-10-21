Pacheco saca las garras por David Collado y dice que Chú sufre de "amnesia"

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, salió este miércoles en defensa del ministro de Turismo, David Collado, y pidió al dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jesús (Chú) Vásquez moderar su lenguaje, luego de que este cuestionara la trayectoria política de Collado dentro de la organización, en medio de sus aspiraciones presidenciales.

Pacheco consideró que Vásquez parece estar sufriendo "un poquito de amnesia", al recordarle que Collado fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), alcalde del Distrito Nacional por el PRM y que también asumió la Secretaría General de esa organización en un momento de crisis.

"Fue candidato a diputado en el 2006 al 2010, excluido de la boleta. Fue diputado 2010-2016 por el Partido Revolucionario Dominicano y fue alcalde del Distrito Nacional del 2016 al 2020 en la boleta del Partido Revolucionario Moderno", expresó Pacheco al repasar la trayectoria política de Collado.

Asimismo, destacó que, desde el 2020, el funcionario se desempeña como ministro de Turismo, cargo en el que, según afirmó, "ha realizado una labor eficiente".

La reacción de Pacheco se produjo después de que Vásquez, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York y miembro de la Dirección Política del PRM, afirmara que Collado no es dirigente de esa organización ni ha desarrollado una carrera política sólida.

En la contienda por la candidatura presidencial del PRM, Vásquez respalda a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien compite por la postulación con otros dirigentes de su partido.

Ante las afirmaciones de Chú Vásquez, Pacheco sostuvo que los dirigentes perremeístas deben reconocer los méritos de sus compañeros, especialmente de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

El legislador afirmó que, a diferencia de Vásquez, considera que todos los aspirantes presidenciales del partido tienen méritos por haber contribuido a la formación y consolidación de la organización política.

"Yo le pido al compañero Chú que modere su lenguaje porque no está a tono con la situación que vive primero la República Dominicana", manifestó.

Pacheco aclaró que sus declaraciones no constituyen un enfrentamiento personal con Vásquez, a quien describió como un compañero bueno, trabajador y eficiente.

En ese sentido, aseguró que los dirigentes del partido le tienen cariño y aprecio, pero consideró que sus declaraciones no se corresponden con la forma en que deben tratarse los miembros de la organización.

Advierte sobre divisiones del pasado

El presidente de la Cámara de Diputados también advirtió sobre el riesgo de que los enfrentamientos entre compañeros del PRM revivan las disputas internas que marcaron la historia del antiguo PRD, organización de la que surgió el partido oficialista.

Pacheco recordó que los conflictos y las diferencias internas contribuyeron a la división del PRD, una experiencia que, a su juicio, los dirigentes perremeístas deben evitar.

Abinader pide prudencia

Las declaraciones de Pacheco se producen un día después de que el presidente Luis Abinader llamara a los aspirantes presidenciales del PRM y a sus seguidores a evitar los ataques y las descalificaciones entre compañeros.

El mandatario consideró que no es necesario desmeritar a otros dirigentes para promover una candidatura.

Los aspirantes presidenciales

Desde que el PRM inició su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo, en agosto del 2024, varios dirigentes han expresado su intención de buscar la candidatura presidencial para las elecciones del 2028.

David Collado, Carolina Mejía, Raquel Peña y Wellington Arnaud figuran, hasta la fecha, entre los principales dirigentes perremeístas que aspiran a representar al PRM en la boleta presidencial del 2028.