Los senadores aprueban de urgencia que nuevo Código Penal se aplique a empresas en el 2028

Sin el proceso habitual de estudios en comisiones y bajo un procedimiento de urgencia, el Senado aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley para que el nuevo Código Penal se aplique a las empresas a partir del 2028 y no de inmediato, como sucede con los ciudadanos.

El proyecto de ley es autoría del senador Rafael Barón Duluc y fue aprobado con 21 votos a favor, tras estar menos de un mes en la lista de iniciativas del Senado.

Antes de que la pieza fuera aprobada, el senador Duluc y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresaron que "es injusto" que el nuevo Código Penal se aplique de inmediato a las empresas ya que, como alegaron, las compañías necesitan tiempo para adecuarse al nuevo régimen.

El nuevo Código Penal, promulgado en el 2025, establece que la ley penal se aplicará a las empresas a partir del día 5 de noviembre de este año.

Sin embargo, si el proyecto aprobado por el Senado es aceptado y promulgado por el Poder Ejecutivo, el nuevo Código Penal se aplicaría a partir del año 2028 para las empresas.

En los argumentos del proyecto, el proponente aduce que la responsabilidad penal de las empresas implica que las compañías adopten políticas de prevención, supervisión, programas de cumplimiento, mecanismos disciplinarios y otros procedimientos que toman tiempo.

De hecho, el senador Duluc explicó que otras compañías cobran hasta 20,000 dólares a las empresas para instalar sistemas de prevención y supervisión.

En el proyecto, se alega que el diferimiento a favor de las empresas no perjudica la entrada en vigor de todos los otros artículos del Código Penal, que ya son aplicados desde agosto de este año.

"Esta entrada en vigencia se hace para evitar lagunas, contradicciones o interpretaciones jurídicas fragmentadas", sostiene la pieza aprobada.

Las consecuencias para empresas

De acuerdo con el nuevo Código Penal, las empresas, al igual que las personas, también podrían acarrear consecuencias penales si cometen infracciones relacionadas con falta de supervisión, controles técnicos o deficiencias.

El artículo ocho del nuevo Código Penal establece que las empresas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados realizados en su representación.

Aunque la empresas no sea directamente responsable de la acción de un empleado, el nuevo Código Penal dispone que la justicia debe revisar quién supervisó al empleado, sus capacitaciones, los posibles protocolos que se violaron y los controles para detectar irregularidades.

Asimismo, el nuevo Código Penal contempla responsabilidad empresarial por muertes provocadas por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia.

Va a la Cámara Baja

El proyecto ahora va a la Cámara de Diputados para su estudio y posible aprobación, tras cumplir un plazo expedito en el Senado.