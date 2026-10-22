Proyecto de ley promete mejores pensiones y salud también aumenta cotizaciones en al menos 44.32 %

El diputado Rogelio Alfonso Genao, quien depositó el proyecto de ley que promete mejorar las pensiones y el servicio de salud. ( ARCHIVO DL. )

El proyecto incrementaría los aportes conjuntos para pensiones y salud del 20.10 % al 29.01 % del salario cotizable. También duplicaría el tope salarial para cotizar al seguro médico, lo que elevaría todavía más las aportaciones de quienes devengan salarios altos.

La propuesta de reforma a la seguridad social presentada por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, que busca aumentar las pensiones de los trabajadores hasta un equivalente del 60 % o 70 % de sus salarios, también contempla un incremento progresivo de las cotizaciones que pagan tanto los empleados como sus empleadores para financiar los nuevos beneficios.

El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que sustituiría la Ley 87-01, establece que las aportaciones conjuntas para los seguros de pensiones y salud pasarían del 20.10 % actual al 29.01 % de las respectivas bases salariales cotizables, una vez completados los incrementos contemplados hasta 2036.

Esto representa un aumento de 8.91 puntos porcentuales, equivalente al 44.3 % respecto a las tasas actuales. Sin embargo, el incremento efectivo sería mayor para determinados trabajadores y empleadores, debido a otra modificación contenida en la propuesta: duplicar el tope salarial sobre el cual se calculan las cotizaciones del Seguro Familiar de Salud (SFS).

Actualmente, las cotizaciones para salud se calculan sobre un máximo de diez salarios mínimos nacionales de la seguridad social. La propuesta de Genao elevaría ese límite a veinte salarios mínimos, igualándolo al establecido para las pensiones.

De acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), desde febrero de 2026 el salario mínimo nacional utilizado para estos cálculos es de RD$23,223, por lo que el tope actual para salud asciende a RD$232,230 mensuales y el de pensiones a RD$464,460.

Con la reforma, el límite para salud también llegaría a RD$464,460, utilizando los valores salariales vigentes en 2026.

Esta modificación ampliaría la proporción de los ingresos sujetos a cotización para quienes devengan salarios superiores a RD$232,230.

El incremento de las cotizaciones

Actualmente, el trabajador aporta el 2.87 % de su salario cotizable para financiar el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, mientras que el empleador contribuye con otro 7.10 %, para un total de 9.97 %.

El artículo 75 de la iniciativa propone elevar esa cotización conjunta al 16 % en 2036, distribuida entre un 6 % a cargo del empleado y un 10 % correspondiente al empleador.

El incremento se realizaría gradualmente. La cotización para pensiones aumentaría al 10.57 % en 2027, alcanzaría el 12.99 % en 2031 y llegaría al 16 % en 2036.

En el caso del Seguro Familiar de Salud, el artículo 199 establece un aumento desde el 10.13 % actual hasta el 13.01 % en 2031.

La aportación del trabajador para salud subiría del 3.04 % al 3.93 %, mientras que la del empleador aumentaría del 7.09 % al 9.08 %.

Con ambos incrementos completados, los trabajadores pasarían a cotizar conjuntamente el 9.93 % de su salario para pensiones y salud, frente al 5.91 % actual.

Por su parte, los empleadores aportarían el 19.08 %, en comparación con el 14.19 % vigente.

Impacto económico

Estas tasas no incluyen las cotizaciones del seguro de riesgos laborales, financiadas por los empleadores.

¿Cuánto más se pagaría por un trabajador?

El impacto económico de la reforma dependería del salario y de los límites establecidos para calcular las aportaciones.

Para un trabajador que devenga RD$100,000 mensuales, las cotizaciones conjuntas de pensiones y salud ascienden actualmente a RD$20,100.

Con las tasas propuestas, aumentarían a RD$29,010 mensuales, una diferencia de RD$8,910, equivalente al 44.3 %.

Sin embargo, para un empleado con un salario de RD$300,000, las aportaciones conjuntas actuales ascienden aproximadamente a RD$53,437, debido a que las cotizaciones de salud solo se calculan hasta el límite de RD$232,230.

Con la reforma y la ampliación del tope de salud, las aportaciones subirían a RD$87,030, lo que supone un incremento aproximado del 62.9 %.

Para un trabajador con un salario mensual de RD$500,000, el monto conjunto pasaría de unos RD$69,834 a RD$134,740, un aumento cercano al 93 %.

Estos ejemplos incluyen las contribuciones de empleados y empleadores, no solamente los descuentos que reciben los trabajadores en sus nóminas.

Los cálculos utilizan los salarios y topes establecidos en febrero de 2026, manteniéndolos constantes para comparar las dos estructuras de cotización. No representan los valores nominales que necesariamente se pagarían en 2036, cuando los límites podrían haber cambiado.

Tampoco incorporan los aumentos salariales compensatorios previstos en la reforma.

Los empleadores tendrían que compensar a los trabajadores

La propuesta incorpora un mecanismo para evitar que los incrementos de las tasas de cotización reduzcan directamente los ingresos de los trabajadores.

El artículo 76 establece que, cada vez que aumente la cotización correspondiente al empleado, su empleador deberá incrementar el salario en un porcentaje equivalente al aumento de esa aportación.

Compensación salarial

La medida sería obligatoria tanto para los empleadores públicos como para los privados.

Los incrementos formarían parte del salario ordinario y serían adicionales a los aumentos establecidos mediante contratos, convenios colectivos o resoluciones del Comité Nacional de Salarios, salvo que estos incluyan expresamente la compensación.

En el sector público, los recursos tendrían que incluirse en el Presupuesto General del Estado correspondiente a cada año.

La disposición permitiría compensar las mayores tasas de cotización de los empleados, pero también representaría un costo adicional para las empresas, que tendrían que asumir sus propias contribuciones y los ajustes salariales obligatorios.

No obstante, el articulado no establece expresamente cómo se compensaría el aumento de los descuentos que podrían experimentar los trabajadores con salarios elevados debido a la duplicación del tope de cotización del seguro de salud.

El mecanismo de compensación salarial se refiere específicamente a los incrementos de las tasas establecidos en los artículos 75 y 199.

El objetivo de mejorar las pensiones

La principal modificación del sistema de pensiones consiste en aumentar el porcentaje del salario destinado directamente a las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores.

Actualmente, esa proporción asciende al 8.40 % del salario cotizable. La propuesta plantea elevarla gradualmente hasta el 13.90 % en 2036.

Con mayores aportaciones durante la vida laboral y los rendimientos obtenidos por las inversiones, el legislador considera que los trabajadores podrían alcanzar pensiones superiores a las que ofrece actualmente el sistema.

Genao ha planteado que su objetivo es que las jubilaciones puedan representar entre el 60 % y el 70 % del salario cotizado, en lugar de niveles cercanos al 25 % que cuestiona del sistema vigente.

Sin embargo, el proyecto no garantiza automáticamente una pensión equivalente a esos porcentajes para todos los trabajadores.

Los beneficios dependerían de los años cotizados, la cantidad de recursos acumulados, la rentabilidad de los fondos y las condiciones de retiro de cada afiliado.

La propuesta también contempla una nueva escala de pensiones mínimas garantizadas, que permitiría acceder a determinados beneficios desde los 15 años de cotizaciones, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

Las AFP también recibirían menos por comisiones

Aunque la principal fuente de recursos adicionales para aumentar las pensiones serían las mayores cotizaciones, Genao también propone reducir las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

La iniciativa contempla disminuir gradualmente la comisión máxima anual sobre los fondos administrados hasta el 0.40 % en 2036.

No obstante, las reducciones propuestas para 2027, 2028 y 2029 ya están establecidas en la Ley 13-20, que dispone un calendario de disminución hasta el 0.75 %.

Las reducciones adicionales contempladas por el proyecto comenzarían en 2030.

La iniciativa también establece límites a los gastos comerciales de las AFP, nuevas obligaciones de transparencia y mecanismos de supervisión de sus costos operativos.

En materia de salud, incorpora un Fondo de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alto Costo (Fomac), que recibiría una partida equivalente al 1.07 % del salario cotizable, incluida dentro de la nueva cotización del 13.01 % correspondiente al Seguro Familiar de Salud.

La comparación del proyecto con la legislación vigente permite establecer que la reforma identifica los porcentajes de las nuevas cotizaciones, sus fuentes de financiamiento y el calendario previsto para su aplicación.

Sin embargo, el documento no incorpora un estudio actuarial integral que cuantifique el costo total de los nuevos beneficios ni demuestre que las pensiones alcanzarán el 60 % o 70 % del salario anunciado por el legislador.

Tampoco presenta una estimación consolidada sobre el impacto de las mayores cotizaciones y de los incrementos salariales obligatorios en los costos laborales de las empresas y en el presupuesto público.

La propuesta, identificada con el número 06497-2024-2028-CD, fue depositada el 20 de octubre en la Cámara de Diputados y deberá agotar el proceso legislativo correspondiente.