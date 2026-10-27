En lo que va del 2026, tres legisladores rompen con los partidos que los llevaron al Congreso

El diputado Rogelio Alfonso Genao, de La Vega, ha sido el último en renunciar al partido que lo llevó al Congreso. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un senador y dos diputados han abandonado las organizaciones políticas por las que llegaron al Congreso Nacional en lo que va de 2026, en decisiones que tuvieron desenlaces distintos.

Mientras Antonio Taveras Guzmán y Rogelio Alfonso Genao anunciaron que permanecerán como legisladores independientes, Rafael Pérez dejó la Fuerza del Pueblo y posteriormente se incorporó al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Las tres salidas se produjeron en circunstancias diferentes, ya que Taveras cuestionó el rumbo del partido oficialista; Genao denunció la falta de renovación y de una visión clara en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Pérez pasó de la Fuerza del Pueblo a las filas del PRM por disgustos partidarios.

Taveras fue el primero

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció en mayo su renuncia al PRM, organización con la que llegó al Senado en las elecciones de 2020 y en la que permaneció para el período congresual 2024-2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/senador-del-prm-no-se-dejen-caer-los-casos-de-corrupcion-8631d1a9.jpeg El senador Antonio Taveras abandonó el PRM y pasó a ser independiente. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El legislador explicó que su decisión respondía a su desencanto con el rumbo de la organización y a su valoración de que no se habían producido los avances que esperaba en materia de reformas estructurales, lucha contra la corrupción y transformación de la política.

Tras abandonar el partido oficialista, Taveras afirmó que continuaría ejerciendo sus funciones como senador independiente.

Pérez deja la Fuerza del Pueblo y pasa al PRM

En junio, el diputado por Pedernales, Rafael Pérez, anunció su renuncia a la Fuerza del Pueblo, organización opositora en la que militaba y por la que obtuvo su representación en la Cámara de Diputados.

A diferencia de Taveras, Pérez no permaneció como independiente y pronto se incorporó al PRM, un partido que lo recibió en sus filas en julio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-12506-pm-1-9d750789.jpeg El diputado Rafael Pérez cuando anunció su renuncia a la Fuerza del Pueblo. (TOMADA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS)

Su salida representó un cambio de organización política dentro del mismo período congresual, sin que dejara su puesto como diputado.

Genao abandona el reformismo

El caso más reciente es el del diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, quien presentó su renuncia formal al PRSC hace tres días, después de años de vinculación con la organización.

En una carta dirigida al presidente del partido, Federico Antún Batlle, Genao sostuvo que el reformismo atraviesa una falta de rumbo, liderazgo y renovación, y cuestionó que no exista una propuesta capaz de motivar a la juventud y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Ayer, el legislador amplió sus críticas y acusó a la cúpula reformista de aferrarse a sus posiciones, al tiempo que cuestionó que se pretenda construir una propuesta política desde WhatsApp o desde el extranjero.

Genao anunció que se mantendrá como diputado independiente mientras decide los pasos que dará en el escenario político.

Tres rupturas con desenlaces diferentes Aunque los tres legisladores renunciaron a sus partidos durante 2026, sus decisiones no tuvieron el mismo resultado político. Taveras y Genao optaron por continuar en el Congreso como independientes, mientras que Pérez se incorporó a otra organización.Los casos también reflejan diferencias en las razones expuestas públicamente: Taveras cuestionó el rumbo del PRM; Genao atribuyó su salida a la falta de renovación y de dirección política del PRSC, y Pérez terminó trasladando su militancia a la organización oficialista.