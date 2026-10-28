Las curules de diputados fallecidos terminan en manos de sus familiares

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mientras juramentaba a Marta de Jesús Collado, viuda del legislador fallecido José Francisco López Chávez, en marzo del 2022. ( PUBLICADA EN EL X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La inclusión de una hija del fallecido diputado Jorge Frías en la terna que presentó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para sustituirlo vuelve a poner sobre la mesa una práctica de la política dominicana: la elección de familiares para ocupar curules que quedan vacantes cuando muere un legislador.

Minerva Altagracia Frías Ogando, hija del diputado que representaba a Santo Domingo Este, encabeza la terna presentada por el PRM para cubrir el puesto que quedó vacante tras la muerte de su padre.

El caso tiene antecedentes recientes ya que en años anteriores, la Cámara Baja eligió a cónyuges y familiares de legisladores fallecidos para ocupar las curules que estas habían dejado vacantes.

Uno de los antecedentes ocurrió tras la muerte de Zaida Polanco, diputada electa del PRM por la provincia Valverde, quien falleció el 18 de julio del 2020 por coronavirus, apenas 13 días después de las elecciones congresuales y antes de ser juramentada.

Casi ocho meses después, en marzo del 2021, la Cámara de Diputados escogió por unanimidad a su esposo, Gustavo Adolfo Rodríguez Espinal, para ocupar la curul.

Otro caso ocurrió en febrero del 2022, cuando murió el diputado José Francisco López Chávez, representante de Valverde por el PRM, después de permanecer varios días ingresado en un centro de salud de Santiago.

Un mes después, el 16 de marzo, la Cámara de Diputados eligió a su esposa, Martha de Jesús Collado Osoria de López, para ocupar la curul.

Ella encabezaba la terna remitida por el PRM, que también incluía a Domingo Enmanuel Peralta y Ramón Antonio Rodríguez Almonte.

Ambos casos tienen un elemento en común ya que el PRM propuso a las parejas de los legisladores fallecidos y la Cámara de Diputados los escogió para completar los períodos congresuales.

Un antecedente del 2019

La sustitución de legisladores fallecidos por familiares también tiene antecedentes anteriores al período más reciente.

La diputada reformista Inés Bryan Casey, representante de San Pedro de Macorís, murió en diciembre del 2019.

En enero del 2020, la Cámara de Diputados eligió a su esposo, Juan Martínez Estrella, para ocupar la curul que ella había dejado vacante.

Familiares excluidos

Con la muerte del diputado Julio Brito Peña, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ocurrió algo distinto.

Brito representaba a la provincia Azua y falleció en marzo del 2024.

Para sustituirlo, la Cámara de Diputados escogió a Luis Alberto Núñez Castro, militante del PLD que no era familiar del legislador fallecido.

El partido propone y la Cámara elige

El procedimiento para cubrir las vacantes está establecido en el artículo 77 de la Constitución dominicana.

La disposición señala que, cuando fallece un senador o diputado o se produce otra causa de vacante, la cámara correspondiente debe escoger al sustituto de una propuesta presentada por el organismo superior del partido que postuló al legislador.

La Constitución fija un plazo para presentar esa terna y dispone que, si transcurre sin que el partido la remita, la cámara correspondiente hará la elección.

De esta manera, el familiar de un diputado fallecido no adquiere automáticamente el derecho a ocupar su curul por el vínculo de parentesco.

Para llegar al cargo debe ser incluido en la propuesta del partido y resultar elegido por los legisladores.

En el caso de Jorge Frías, el PRM colocó a su hija en el primer lugar de la terna, junto a otros dos aspirantes. La decisión definitiva corresponde a la Cámara de Diputados, que deberá elegir quién ocupará el puesto durante el tiempo restante del período congresual.

La propuesta también incluye a Alexandra Santana y Eladio Rodríguez Ramírez.

La Cámara de Diputados debe escoger a una de las tres personas, pero por costumbre, los legisladores optan por el nombre que encabeza la terna, que en este caso es el de Minerva Frías, la hija del congresista fallecido.