Comisión que reformará seguridad social revisa el proyecto que eleva pensiones al 70 % del salario

El diputado Rogelio Genao mientras depositaba su proyecto de ley para elevar las pensiones. ( DIARIO LIBRE/ ISMAEL HIRALDO )

El proyecto de ley propuesto por el diputado Rogelio Alfonso Genao, que busca elevar las pensiones hasta el 70 % del salario mensual, fue enviado a estudio de la comisión bicameral especial encargada de reformar la Ley de Seguridad Social.

La decisión se tomó durante la sesión de este miércoles. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que todos los proyectos relacionados con las pensiones, incluido el de Genao, serán estudiados por la comisión bicameral.

La comisión, integrada por diputados y senadores, lleva más de un año estudiando las iniciativas relacionadas con la seguridad social. Fue conformada en marzo de 2025 y aún no ha rendido ningún informe sobre los proyectos que tiene bajo su responsabilidad.

Detalles del proyecto

El presidente de la comisión, el diputado Rafael Castillo, ha reiterado en varias ocasiones que el equipo que dirige está a la espera de la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social que debe presentar el Poder Ejecutivo para avanzar con el estudio de los proyectos.

La iniciativa depositada por Genao busca reducir a la mitad las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y procurar que los trabajadores reciban una pensión equivalente a entre el 60 % y el 70 % del salario que devengaban.

El legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) explicó que la propuesta procura mejorar las pensiones de los trabajadores en función de los salarios por los cuales cotizaron.

Según indicó, actualmente los trabajadores reciben una pensión equivalente a alrededor del 25 % del salario que percibían.

Como ejemplo, señaló que un dominicano que devengaba un salario de 100,000 pesos y completó sus cotizaciones recibiría una pensión de aproximadamente 25,000 pesos con el sistema actual.

Las ganancias de las AFP

El diputado reformista argumentó que una parte importante de las ganancias económicas del sistema se concentra en las AFP, mientras que los afiliados asumen los costos de administración mediante los cargos que se les aplican mensualmente.

En ese sentido, indicó que las administradoras registraron ganancias cercanas a los 6,000 millones de pesos, mientras que los costos de esas entidades, trasladados a los afiliados, ascendieron a unos 7,200 millones de pesos.