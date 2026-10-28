El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán, dijo que respeta la renuncia de su hijo, el diputado Rogelio Alfonso Genao, al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), presentada el pasado 24 de octubre.

Durante su turno de ponencia en la sesión del Senado de la República de este miércoles, el legislador afirmó que respeta y apoya la decisión de su hijo, tanto en su condición de político como en su rol de padre.

"Con ese legislador me une un vínculo indivisible porque es mi hijo y, en ese sentido, quiero decir aquí que, como político, respeto su decisión porque tiene su perfil propio y, como padre, la apoyo total y plenamente", expresó.

Genao destacó que, entre las distintas funciones que desempeña, la paternidad ocupa un lugar primordial, por lo que reiteró su respaldo a la decisión de su hijo de abandonar la organización política, en la que militó durante 37 años.

Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó formalmente su renuncia mediante una carta dirigida al presidente del PRSC, Federico Antún Batlle.

Motivos de la renuncia

En la misiva, el diputado explicó que creció vinculado al partido por sus raíces familiares y su trayectoria política. Asimismo, aclaró que su salida no responde al resentimiento, sino a una reflexión sobre el rumbo de la organización en la que dio sus primeros pasos y llegó a representar a su provincia en el Congreso Nacional.

"No escribo estas líneas desde el rencor, sino desde la gratitud", expresó el legislador, quien también advirtió que "la gratitud no puede confundirse con la resignación".

En su comunicación, Genao consideró que el PRSC atraviesa una etapa de indefinición, marcada, a su juicio, por la falta de rumbo, liderazgo y propuestas capaces de motivar a las nuevas generaciones.

Asimismo, criticó lo que describió como tibieza y dejadez en la conducción partidaria, y cuestionó el trato dispensado a dirigentes y militantes que, según afirmó, han permanecido fieles a la organización pese a los sacrificios personales.

Pese a su salida del PRSC, el diputado aseguró que mantiene los principios políticos que aprendió en el reformismo y reafirmó su compromiso con el legado del expresidente Joaquín Balaguer.