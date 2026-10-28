Senadores oficialistas respaldan medidas fronterizas y oposición cuestiona seguridad

Dagoberto Rodríguez Adames, senador de Independencia, entiende que la frontera está segura. ( TOMADA DE X DEL SENADO )

Varios senadores calificaron este miércoles como positivas las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la seguridad en la frontera, tras las recientes tensiones registradas en Haití.

Sin embargo, legisladores de la oposición cuestionaron las condiciones de seguridad en la zona fronteriza y pusieron en duda que las autoridades estén tomando las medidas necesarias para garantizar la protección del territorio.

Las declaraciones de los congresistas se producen dos días después de que el presidente de la República, Luis Abinader, informara sobre las iniciativas dispuestas para fortalecer la seguridad fronteriza, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos militares salvadoreños en Haití.

En ese sentido, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, planteó, previo a la sesión en el Senado de la República, que la seguridad está garantizada en esa zona.

El municipio de Jimaní es uno de los puntos de conexión más cercanos a Puerto Príncipe, capital haitiana.

"Nosotros, en la frontera, en la provincia Independencia, en Jimaní, tenemos garantía hasta hoy de que todo ha transcurrido con normalidad", expresó.

El legislador sostuvo que las bandas armadas llegan hasta los límites de Fond Parisien, localidad ubicada a unos 26 o 30 kilómetros de Jimaní.

"Las bandas no han podido penetrar allí porque el alcalde de esa localidad las ha repelido; ellas llegan hasta ahí. Eso garantiza también que estamos protegidos" Dagoberto Rodríguez Adames Senador de Independencia “

Asimismo, afirmó que el comercio no se ha visto afectado por las tensiones en Haití, al menos en la provincia Independencia.

Por su parte, la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Diloné, consideró que la República Dominicana ha realizado esfuerzos para contribuir a mantener la seguridad en la zona fronteriza.

"La soberanía nacional está resguardada y se han estado utilizando los mecanismos necesarios", expresó.

De su lado, el senador independiente de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, entiende que se debe promover la ayuda internacional para Haití, con el propósito de contribuir a la solución de sus problemas institucionales.

"Que Haití resuelva sus problemas institucionales hay que ocuparse, pero sin poner a Haití como un cuco", manifestó.

Espiritusanto: "La frontera no está segura"

En contraste, el senador por La Romana, Eduard Alexis Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, consideró que la frontera no está segura y señaló que esa es la percepción que ha tenido durante sus recorridos por distintas localidades fronterizas.

"La frontera no está segura; ninguna parte del país lo está, de manera general. No está segura porque vemos lo que sucede en el país. Yo muchas veces he caminado por pueblos fronterizos y veo cómo se maneja la seguridad", sostuvo.

En tanto, la senadora Ginnette Bournigal (Puerto Plata) rechazó los cuestionamientos de la oposición y aseguró que el país cuenta con protección militar en la zona limítrofe.

"La frontera está muy bien resguardada por el Ejército y los militares; además, tiene buenos equipos", afirmó.

Los legisladores coincidieron en la importancia de mantener la seguridad fronteriza, aunque expresaron diferencias sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno.

Caso de los salvadoreños

Tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití, el Gobierno anunció, durante LA Agenda Semanal del lunes 26 de octubre, el despliegue de dos batallones adicionales en la frontera sur, así como el envío de equipos pesados y artillería.

Entre las medidas también figura el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mediante la incorporación de vehículos blindados, drones y recursos aéreos y navales, además de mayores capacidades de inteligencia y entrenamiento.

Los ciudadanos salvadoreños desaparecieron el pasado 18 de octubre durante una emboscada en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

A raíz del caso, el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reforzó las labores de búsqueda de sus compatriotas y envió un contingente militar.