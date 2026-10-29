El presidente del Senado asegura que aumento del marbete está contemplado en la ley anticrisis

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este jueves el aumento de las tarifas del marbete vehicular y aseguró que el incremento está contemplado en la ley de medidas anticrisis aprobada hace unos meses por el Congreso, aunque ninguno de los 62 artículos de la Ley 30-26 establece modificaciones a ese impuesto.

"Nosotros acabamos de aprobar hace unos meses el proyecto de anticrisis y eso lo establece ese proyecto", expresó el legislador al referirse a las críticas por la medida.

De los Santos cuestionó que sectores opositores rechacen el incremento cuando, afirmó, estaba contemplado en una iniciativa que fue debatida y aprobada por el Congreso.

Aunque ningún artículo de la ley que menciona De los Santos establece el incremento, un comunicado de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) situó la actualización del marbete "entre las acciones complementarias para fortalecer los ingresos públicos, en consonancia con los objetivos de la Ley 30-26".

"Lo que me preocupa es que si eso estaba contemplado en ese proyecto, ¿cómo desconocerlo?", manifestó el presidente del Senado, quien consideró que la oposición se opone a la medida sin prestar atención a lo que se debatió y aprobó.

No está en la ley

Sin embargo, la Ley 30-26, sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, no establece un aumento de las tarifas del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete.

La ley menciona la ley 225-07, que regula ese impuesto, en la sección de considerandos de la ley, pero ninguno de sus 62 artículos fija o modifica las tarifas que pagan los propietarios de vehículos por la renovación del marbete.

Las nuevas tarifas

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que la renovación del marbete correspondiente al período 2026-2027 comenzará este jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el domingo 31 de enero de 2027.

De acuerdo con las nuevas tarifas, los propietarios de vehículos fabricados hasta 2021 deberán pagar 2,000 pesos, mientras que los dueños de vehículos fabricados desde 2022 en adelante tendrán que pagar 4,000 pesos.