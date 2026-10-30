Ministerio de la Mujer respalda medidas para regularizar las bancas de lotería

En muchas bancas de lotería, las empleadas no cuentan con baños para atender sus necesidades fisiológicas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Ministerio de la Mujer también expresó su preocupación por las condiciones laborales en que se desempeñan empleadas de bancas de lotería y apuestas, y respaldó las medidas anunciadas por el Ministerio de Trabajo para regularizar estos establecimientos y garantizar el cumplimiento de los derechos de sus trabajadores.

A través de un comunicado de prensa, la institución señaló que algunas mujeres del sector permanecen durante largas jornadas en pequeñas casetas que carecen de servicios sanitarios, agua potable, ventilación e iluminación adecuadas, situación que afecta su dignidad, salud y bienestar.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, las bancas de lotería y apuestas ocupan aproximadamente a 200,000 personas en más de 110,000 establecimientos a nivel nacional, siendo las mujeres el grupo predominante entre su planilla.

En ese sentido, la institución considera que disponer de espacios laborales seguros y saludables es fundamental para proteger los derechos de quienes se desempeñan en esta actividad económica.

Por ello, valoró que las medidas de inspección contemplen la disponibilidad de servicios sanitarios, asientos ergonómicos, ventilación, iluminación, agua potable, condiciones de higiene, botiquines y extintores, además del cumplimiento de las disposiciones relativas al salario mínimo, las jornadas laborales, los descansos y la afiliación a la Seguridad Social.

La institución también manifestó su disposición de acompañar el período de 30 días de orientación y adecuación voluntaria, previo al fortalecimiento de los operativos nacionales de inspección anunciados por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

Apoya acciones formativas

El Ministerio de la Mujer expresó su disposición de desarrollar acciones formativas dirigidas a las trabajadoras del sector, en temas de prevención de la violencia de género, empoderamiento femenino y promoción de sus derechos.

La institución destacó que estas iniciativas contribuirán a fortalecer la autonomía, seguridad y oportunidades de desarrollo de las mujeres, así como su bienestar y calidad de vida.

Finalmente, llamó a los propietarios de bancas de lotería, las organizaciones sindicales y demás actores vinculados al sector a sumarse a este proceso mediante el diálogo y la colaboración, con el propósito de garantizar condiciones laborales dignas y el respeto de los derechos de los trabajadores.