El Conep pide al Congreso agilizar aprobación de proyecto sobre responsabilidad penal de empresas

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó al Congreso Nacional dar continuidad al trámite legislativo para completar la aprobación del proyecto de ley que extiende la entrada en vigencia de las disposiciones del artículo 31 del Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El gremio empresarial valoró la declaratoria de urgencia y posterior aprobación en el Senado del proyecto presentado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, mediante comunicaciones enviadas a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

La iniciativa modifica el referido artículo para extender el plazo de entrada en vigencia de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas previstas en el Código Penal.

En las comunicaciones, el Conep consideró que la propuesta representa un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de conceder a las empresas y organizaciones un plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales.

Advierten sobre plazo de noviembre

Sin embargo, el gremio empresarial señaló que, ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones, resulta importante que el proyecto continúe su curso legislativo con la celeridad necesaria.

En ese sentido, pidió que la iniciativa sea remitida oportunamente a la Cámara de Diputados, a fin de completar el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de la fecha establecida.

El Conep explicó que la ampliación del plazo resulta fundamental para que las empresas y organizaciones puedan implementar adecuadamente programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas necesarias para responder a las nuevas obligaciones legales.

Asimismo, indicó que la aprobación de la iniciativa impulsada por el senador Duluc Rijo permitirá avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme y previsible de estas disposiciones.

El gremio empresarial consideró que la entrada en vigencia del nuevo régimen debe producirse en condiciones que favorezcan su adecuada implementación, mediante criterios claros de imputación y estándares objetivos para evaluar los programas de cumplimiento.

Señalaron que estos criterios deben tomar en consideración la naturaleza, el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada entidad, aspectos que considera esenciales para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una aplicación efectiva y proporcional de la normativa.

Solicitud a ambas cámaras

Ante esto, el Conep solicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, impulsar la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa y su pronta remisión a la Cámara de Diputados, debido a la importancia de que pueda ser aprobada y promulgada antes del 5 de noviembre de 2026 ypidió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, impulsar la continuidad del proceso legislativo tan pronto reciba el proyecto, con el propósito de que pueda completarse su aprobación y promulgación antes de la fecha prevista.