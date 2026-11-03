Esta es la trayectoria de Minerva Frías, la nueva diputada que sustituye a su padre

La diputada Minerva Frías al pronunciar su primer discurso en la Cámara Baja. ( PUBLICADA EN EL X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

Minerva Frías Ogando, de 40 años, llegó a la Cámara de Diputados para ocupar la curul que dejó vacante su fallecido padre, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jorge Frías, quien murió el pasado 7 de agosto.

La nueva diputada representa la circunscripción número dos del municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo. Fue escogida por el pleno de la Cámara Baja el miércoles, después de encabezar la terna presentada por el PRM para cubrir la vacante.

Pero antes de asumir una posición en el Congreso Nacional, Frías Ogando había trabajado en instituciones del Estado, entre ellas la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Departamento Aeroportuario.

Las nóminas oficiales de Aduanas la registran como analista de compras, adscrita a la Gerencia Administrativa, desde julio del 2023.

El mismo cargo figura en los registros de octubre de 2025 y enero de 2026, con un salario mensual de 70,000 pesos.

Anteriormente, su padre la había identificado como auxiliar del área de protocolo del Departamento Aeroportuario en su declaración jurada de patrimonio.

Trayectoria política

En la esfera política y comunitaria, ha estado vinculada al trabajo organizativo de las bases del PRM en Santo Domingo Este, colaborando directamente en las labores sociales y de gestión territorial que desarrollaba su padre en la demarcación.

Su llegada al Congreso

La designación de Frías Ogando se produjo luego de que el PRM presentara una terna integrada por ella, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez para sustituir a Jorge Frías.

Durante la sesión del pasado miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó su escogencia a unanimidad, con 122 votos favorables.

Posteriormente, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, le tomó juramento.

Durante el debate, Pacheco defendió su designación y sostuvo que la nueva legisladora no había estado ajena a las luchas políticas y sociales que encabezó su padre.

Así también lo confirmaron los voceros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José David Báez e Ydenia Doñé, respectivamente, quienes dijeron que Minerva Frías era la mejor sustituta de su padre, no solo por ser su hija, sino por su trabajo político.